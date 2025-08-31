Habla papá de Valeria Afanador en su sepelio: "El ser que me hizo muy feliz"

El país quedó conmocionado con el caso de Valeria Afanador Cárdenas, una niña de 10 años con síndrome de Down, que desapareció en extrañas circunstancias el pasado 12 de agosto de 2025. La menor fue vista por última vez en el Gimnasio Campestre Los Laureles en Cajicá.

Un video de seguridad de la institución mostró cómo la pequeña desaparecía cerca de una zona de arbustos, convirtiéndose en la última pista de su paradero y desencadenando una intensa búsqueda. Durante 18 días, cientos de personas se unieron en jornadas de búsqueda, marchas y cadenas de oración con la esperanza de encontrarla con vida.

A pesar de los esfuerzos de la familia, la comunidad y las autoridades, el viernes 29 de agosto de 2025, el Gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de Valeria.

Valeria Afanador Foto: Alcaldía de Cajicá - Blu Radio

El cuerpo fue encontrado cerca al río Frío, en el sector rural de Fagua en Cajicá, muy cerca del colegio donde había desaparecido. La alerta fue dada por un campesino a las autoridades.

Un aspecto que generó interrogantes y asombro es que esta área ya había sido inspeccionada en múltiples ocasiones desde el inicio de la búsqueda, incluso con drones, perros y buzos, lo que llevó a las autoridades a considerar "improbable" que el cuerpo hubiese estado allí desde la fecha de su desaparición.

Tras la confirmación de su muerte, la comunidad de Cajicá se unió en un emotivo adiós a Valeria este domingo 31 de agosto de 2025. Una caravana fúnebre, escoltada por la Policía, recorrió Chía y Cajicá, seguida de una eucaristía a las 3:00 de la tarde en la Iglesia Inmaculada Concepción.

En este último adiós a la pequeña, su padre, Manuel Afanador, dio unas sentidas palabras de despedida.

"Aprendimos que en los niños no hay maldad, vimos que los niños son amor. Y hoy, con mi alma partida en pedazos, le devuelvo a Dios el ser que me hizo muy feliz, la princesa que vino a pintar mil colores", dijo.

"Fue el hombre, lleno de maldad, el que nos la quitó. De nuevo, no tengo sino agradecimientos para todos y cada uno de ustedes, mi familia, mis amigos, mis compañeros de trabajo, conocidos, no conocidos, pero están acá, estuvieron con nosotros, nos acompañaron el día a día", concluyó.