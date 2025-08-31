Así despidieron en Cajicá a la pequeña Valeria Afanador: conmovedores videos

Cundinamarca y el país entero se encuentran conmocionados tras la muerte de la pequeña Valeria Afanador Cárdenas, de 10 años. En la tarde del pasado viernes 29 de agosto, las autoridades confirmaron el hallazgo de su cuerpo sin vida, luego de que permaneciera desaparecida desde el pasado 12 de agosto. La noticia fue anunciada por el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, a través de sus redes sociales.

El cuerpo de la menor fue encontrado en una zona contigua al río Frío, cerca del Gimnasio Campestre Los Laureles, lugar que ya había sido inspeccionado por las autoridades en los primeros días de la búsqueda. El gobernador Rey señaló en entrevista con Blu Radio que el cuerpo de Valeria estaba flotando en el afluente. Según informó el CTI de la Fiscalía, fue un campesino quien dio aviso a las autoridades mediante una llamada.

Este domingo, 31 de agosto, la comunidad de Cajicá se unió para despedir a Valeria desde horas de la mañana. A las 3:00 de la tarde se llevó a cabo una eucaristía en la Iglesia Inmaculada Concepción, precedida por una caravana fúnebre, que recorrió los municipios de Chía y Cajicá, en la que la carroza fue escoltada por la Policía Nacional y acompañada por familiares y allegados de la niña.

En videos difundidos se observa a los asistentes portar globos de diferentes colores como homenaje a la menor. Cientos de personas se hicieron presentes, profundamente conmovidas por lo sucedido. En otro video, se ve a los familiares de la pequeña Valeria Afanador reunidos alrededor del féretro de la niña.

"No hay palabras para describir tanto dolor y tanta tristeza. No pensábamos estar hoy aquí con este desenlace, con este dolor en el corazón. Solo podemos traer nuestro cariño y nuestro amor a los papás, a la mamá, con ella trabajamos hace años", expresó una de las asistentes al sepelio de la pequeña Valeria Afanador.