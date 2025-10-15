Hallan sin vida a dos primos en una miniván tras ser reportados como desaparecidos

Una profunda conmoción se vive en la provincia de Cañete, Perú, luego del hallazgo de los cuerpos sin vida de Mayrom Daril Luyo Cerrón (34 años) y Erick Alfredo Mayta Cerrón (30 años), quienes permanecían desaparecidos desde el 9 de octubre. Los dos primos fueron encontrados dentro de una miniván abandonada en el kilómetro 71 de la carretera Panamericana Sur, en circunstancias que apuntan a un crimen violento.

De acuerdo con información preliminar de la Policía Nacional del Perú (PNP), ambos cuerpos estaban atados y con signos de haber sido agredidos. Además, el vehículo presentaba indicios de que alguien intentó prenderle fuego antes de abandonarlo, lo que ha llevado a las autoridades a tratar el caso como un doble homicidio.

Familiares de las víctimas contaron que ese jueves, Mayrom Luyo perdió contacto con su madre cuando se dirigía hacia el distrito de Mala, acompañado de su primo Erick, propietario del vehículo. El primero trabajaba como barbero y solía desplazarse con su familiar para hacer diligencias. Ante la falta de noticias, la madre de Mayrom denunció su desaparición ante la Depincri de Cañete.

La Fiscalía Penal Corporativa de Mala (Segundo Despacho) abrió una investigación preliminar por homicidio calificado contra los responsables. Los restos fueron trasladados a la Morgue Central de Cañete, mientras que peritos del Depincri de Chilca realizan los análisis criminalísticos que permitan determinar cómo ocurrieron los hechos.



(Imágenes sensibles)

Fuentes cercanas a la investigación señalaron que, un día antes de desaparecer, Mayrom habría tenido una discusión con su pareja sentimental, a quien acusaba de haberle sido infiel. Por ello, una de las líneas de investigación apunta a un posible vínculo entre la pareja y el crimen, aunque no se descarta una motivación relacionada con un ajuste de cuentas.