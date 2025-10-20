Unidad de Búsqueda tomó muestras de ADN a familiares de desaparecidos en Floridablanca

La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) y la Unidad para las Víctimas realizaron una jornada de atención en el barrio Villabel de Floridablanca, donde se atendieron cinco familias, se recibieron dos nuevas solicitudes de búsqueda y se practicaron tres tomas de muestras de ADN a familiares de personas desaparecidas.

Estas jornadas hacen parte de la implementación del Plan Regional de Búsqueda del Área Metropolitana de Bucaramanga y Soto Norte, que busca fortalecer los procesos humanitarios y de atención integral a las víctimas del conflicto armado.

El coordinador del equipo territorial Santander de la UBPD, Manuel Criales Aponte, explicó que la actividad permitió avanzar en el proceso de identificación y acompañamiento a los familiares que aún esperan respuestas sobre el paradero de sus seres queridos.

“Durante el día pudimos atender a cinco personas que ya tenían solicitud de búsqueda y que llevaron inquietudes sobre sus casos. También realizamos la toma de muestra biológica de tres familiares que no la habían aportado y recibimos dos solicitudes nuevas, lo cual es un resultado muy importante porque nos permite fortalecer los procesos de búsqueda”, señaló Criales.



Las muestras biológicas recolectadas se envían al Banco de Perfiles Genéticos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde se cotejan con otras muestras de cuerpos recuperados. Este proceso genético es fundamental para dar respuestas a las familias, permitir la entrega digna de los cuerpos y garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral.

En Floridablanca, actualmente se registran 74 solicitudes de búsqueda activas, mientras que en todo el Área Metropolitana de Bucaramanga el universo asciende a 796 personas dadas por desaparecidas.

El funcionario adelantó que el próximo 27 de octubre se realizará una jornada similar en Piedecuesta, y de manera simultánea otra en el punto de atención a víctimas del municipio de Málaga, con el objetivo de ampliar la cobertura y avanzar en la atención integral de los familiares.

“Estas articulaciones son muy importantes porque permiten brindar una atención integral a las familias y avanzar en los procesos de búsqueda en los municipios del departamento”, puntualizó Criales.

Las personas que requieran información sobre familiares desaparecidos también podrán acudir a la sede en Bucaramanga ubicada en la calle 47 #29-65 Edificio Leo, o al teléfono 3160174566.