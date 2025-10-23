En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Personal médico del Hospital de Floridablanca marchó por falta de pago de sus salarios

Personal médico del Hospital de Floridablanca marchó por falta de pago de sus salarios

A personal médico del Hospital San Juan de Dios de Floridablanca les deben el mes de septiembre.

Protesta trabajadores Hospital de Floridablanca.jpg
Blu Radio. Protesta médicos y enfermeras Hospital de Floridablanca //Foto: suministrada
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: 23 de oct, 2025

Cansados de trabajar sin recibir sus salarios, médicos, enfermeras y personal asistencial del Hospital San Juan de Dios de Floridablanca salieron a las calles del municipio para exigir el pago de los dineros que les adeudan.

Con una bandera gigante de Colombia y pancartas, los trabajadores realizaron un recorrido por las principales vías del centro de Floridablanca para llamar la atención del Gobierno Nacional y Departamental y denunciar la difícil situación económica que atraviesan debido al incumplimiento en los pagos.

Mary Flórez, enfermera del hospital y representante del sindicato de trabajadores, explicó que la crisis se debe a que las EPS no están girando los recursos correspondientes a los servicios prestados por el hospital.

“Tenemos 105 auxiliares de enfermería, 24 enfermeras profesionales, cuatro camilleros, cinco conductores y aproximadamente 270 trabajadores con sueldos humildes. Tenemos 41 médicos, personal entregado, médicos generales de excelente calidad, internistas y especialistas, todos sin salarios”, explicó Florez.

Consideró injusto que estén trabajando y no reciban sus salarios “nosotros necesitamos que las EPS paguen lo que nosotros producimos: 2.700 millones de pesos en un mes, y las EPS no nos pagan ni 600 millones. El problema de la salud en Colombia es que las EPS se embolsillan la plata, no pagan a los hospitales y los hospitales no pagan a los trabajadores; esto es una cadena”, denunció Flórez.

Los manifestantes pidieron la intervención del Gobierno Nacional y de las autoridades departamentales para garantizar los pagos atrasados y evitar que el hospital entre en una crisis mayor que afecte la atención a los pacientes.

Desde hace tres días los trabajadores han protagonizado protestas y plantones en las instalaciones del Hospital porque no les han pagado el sueldo del mes de septiembre y aspiran a que no se les acumule con el pago del mes de octubre, próximo a terminar.

