En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Crisis diplomática con EEUU
Álvaro Uribe
Andrés Carne de Res
Amazon

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Procuraduría alertó crisis humanitaria en Antioquia y pidió atención del Gobierno nacional

Procuraduría alertó crisis humanitaria en Antioquia y pidió atención del Gobierno nacional

La Procuraduría Delegada para el Seguimiento del Acuerdo de Paz hizo un llamado a MinDefensa, MinInterior, Unidad de Víctimas y otras autoridades regionales, para que se activen rutas de prevención.

Desplazados de Briceño, Antioquia.
Desplazados de Briceño, Antioquia.
Alcaldía de Briceño.
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 21 de oct, 2025

Los ojos del país están puesto en el municipio de Briceño, donde las amenazas de las disidencias de alias 'Calarcá' provocaron que más de 2.100 personas salieran desde 23 veredas y llegaran al casco urbano que se encuentra desbordado ante la masiva presencia de familias que piden ayudas humanitarias. Pero no es la única situación que preocupa, pues en Anorí y Tarazá hay cerca de 400 desplazados más por enfrentamientos armados.

Ante la alarmante situación de orden público en el departamento de Antioquia, el Ejército Nacional confirmó que ha arreciado todas las operaciones militares en el Norte y Nordeste antioqueño con el fin de afectar el Frente 36 de las disidencias de alias 'Calarcá', que en la región están bajo el mando de alias 'Chejo' y alias 'Primo Gay'.

Sin embargo, a la espera que la Fuerza Pública llegue a las zonas afectadas y pueda retomar el control territorial, la Procuraduría General de la Nación rechazó los actos que provocaron la crisis humanitaria en el municipio de Briceño. El ente de control mostró su preocupación por la vulneración sistemática de los derechos humanos a los más de 2.100 desplazados en el municipio del Norte del departamento.

Además, la Procuraduría se refirió a otros desplazamientos y confinamientos masivos que se han dado en el Nordeste y Bajo Cauca antioqueño y que no parece solucionarse con prontitud debido a que las confrontaciones armadas no han cesado en el territorio.

Con este panorama de violaciones a los derechos humanos en Antioquia, la Procuraduría Delegada para el Seguimiento del Acuerdo de Paz hizo un llamado urgente al Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Unidad de Víctimas y otras autoridades regionales para que se activen de inmediato las rutas de prevención, protección y atención para los cientos de desplazados.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Antioquia

Briceño

Desplazamiento forzado

Ejército Nacional

Procuraduría General de la Nación

Publicidad

Publicidad

Publicidad