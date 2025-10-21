Ni Antioquia ni Cundinamarca: estos departamentos tienen ciudades con menos habitantes de Colombia

Colombia es un país diverso, que se caracteriza por sus hermosos paisajes, pueblos llenos de encanto, cultura, variedad de climas y riqueza natural.

Según cifras del Dane, el país cuenta con más de 52.695.952 habitantes, distribuidos en más de 1.000 municipios. Sin embargo, existen algunos que tienen muy pocos habitantes, poco conocidos, que guardan historias, tradiciones y paisajes únicos.

¿Cuál es el pueblo con menos habitantes en Colombia?

El pueblo con menos habitantes en Colombia se encuentra en el departamento de Boyacá, a 162 kilómetros de Tunja y a aproximadamente dos horas de Duitama. Se trata de Sativasur, un pequeño municipio que, según el informe más reciente de la Alcaldía, cuenta con una población de apenas 1.026 habitantes.

Debido a su baja población y a la poca inversión social, este lugar atraviesa actualmente por un momento difícil. A pesar de ello, conserva su tranquilidad y el encanto típico de los pueblos boyacenses.



Para llegar hasta Sativasur desde Bogotá se demoraría cerca de 5 horas y 15 minutos, ya sea en bus o en carro particular.

Sativasur Foto: Alcaldía

Pueblos más pequeños de Colombia

Otro municipio con una población reducida es Busbanzá, también ubicado en el departamento de Boyacá. De acuerdo con datos de la Alcaldía, este lugar cuenta con cerca de 1.200 habitantes, lo que lo convierte en el segundo pueblo con menos población del país.

Busbanzá se encuentra al norte de Boyacá, tiene solo tres barrios, una iglesia y una extensión territorial de 35 kilómetros. Está ubicado a aproximadamente 4 horas de Bogotá, por la vía Villapinzón–Tunja o Briceño–Tunja–Sogamoso.

¿Cómo llegar a San José de Suaita en Santander?

Otro de los municipios con menos habitantes es San José de Suaita, en el departamento de Santander. Este lugar cuenta con una extensión de 296 kilómetros cuadrados y alrededor de 1.300 habitantes, entre las zonas rurales y urbanas.

Su clima promedio es de 19 grados centígrados, lo que lo convierte en uno de los destinos preferidos para quienes buscan descanso y contacto con la naturaleza. Para llegar desde Bogotá hasta Suaita gastaría cerca de 5 horas y 11 minutos.

San José de Suaita es reconocido por su cascada ‘Los Caballeros’, un atractivo natural donde los visitantes pueden disfrutar de hermosos paisajes, practicar senderismo y realizar diversas actividades.