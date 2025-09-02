Sindicato denuncia despido masivo en el Hospital San Juan de Dios de Floridablanca

El despido de 17 trabajadores asistenciales del Hospital San Juan de Dios de Floridablanca desató la polémica entre el personal de la institución, que a través del sindicato denunció que esta medida afecta gravemente la atención de los pacientes y pone en riesgo la estabilidad de familias de bajos recursos.

La denuncia fue realizada por Mary Flórez, presidenta del sindicato, quien aseguró en entrevista con Blu Radio que se trata de una “masacre laboral” que afecta directamente la prestación de los servicios de salud en el municipio.

“Estamos viendo cómo se despide personal asistencial fundamental para la atención de urgencias, mientras se mantienen cargos burocráticos que representan más de $100 millones mensuales. Este hospital necesita médicos y especialistas, no un consultorio jurídico”, señaló Flórez quien aseguró que hay 11 abogados vinculados a la institución.

La líder sindical cuestionó que se retirara a trabajadores con salarios mínimos, varias de ellas madres cabeza de familia, mientras que persisten deficiencias en la atención médica. Según explicó, actualmente el hospital no cuenta con ginecólogos ni pediatras disponibles las 24 horas, lo que pone en riesgo la atención de los usuarios.

Flórez también recordó que, a pesar de que al hospital han ingresado millonarios recursos en los últimos años, $8.300 millones en 2023, $18.600 millones en 2024 y $9.000 millones hasta mayo de 2025, según sus cifras, persisten problemas financieros y de gestión que incluso mantienen deudas con los trabajadores desde 2016.

La dirigente pidió la intervención del gobernador de Santander para que se revisen las decisiones administrativas y se garantice el diálogo con los empleados, además de la estabilidad laboral del personal de la salud.

De manera extraoficial se conoció que el gobernador Juvenal Díaz citó a la gerente para que entregue explicaciones sobre lo ocurrido.