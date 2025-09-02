Asesinan a mujer en Santander: sicarios llegaron en lancha por el río Magdalena

La tranquilidad del corregimiento de Puerto Olaya, Santander, a orillas del río Magdalena, se vio interrumpida tras el asesinato de una mujer dentro de su propia vivienda, en un hecho que las autoridades atribuyen a posibles disputas relacionadas con el microtráfico de estupefacientes.

Según las primeras versiones, hombres armados llegaron en una lancha por el río Magdalena y, tras desembarcar, ingresaron a la residencia de la víctima, donde le dispararon en repetidas ocasiones hasta causarle la muerte. Una vez cometido el crimen, los sicarios huyeron de la zona por la misma vía fluvial.

Las autoridades de Policía y Fiscalía adelantaron la inspección técnica al lugar de los hechos y desplegaron operativos de búsqueda para ubicar a los responsables del rimen que ocurrió en zona rural de Cimitarra. Investigadores no descartan que este homicidio esté relacionado con disputas entre estructuras delincuenciales que se disputan el control del microtráfico en la región.

Versiones de habitantes del sector indicaron a las autoridades que la mujer asesinada al parecer es la madre de un hombre que esta preso por tráfico de estupefacientes. "Los autoridades del homicidio serían integrantes de una banda del microtráfico que opera en Puerto Berrio, Antioquia", le señaló a la Policía un líder comunal del sector.

El caso ha generado preocupación entre los habitantes de Puerto Olaya, quienes piden mayor presencia de la fuerza pública ante el incremento de hechos violentos asociados a actividades ilegales en la zona ribereña del Magdalena Medio.