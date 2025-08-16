Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Nueve heridos deja grave accidente de bus en Cimitarra, Santander

Nueve heridos deja grave accidente de bus en Cimitarra, Santander

En la vía se registró un choque entre un bus y un tractocamión que dejó como saldo nueve heridos, dos de ellos trasladados a un hospital de Puerto Berrío.

Accidente en la Troncal del Magdalena Medio.JPG
Imagen captada de redes Abel. Accidente en la Troncal del Magdalena Medio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 16, 2025 09:35 a. m.

Un grave accidente de tránsito se registró en la vía Río Ermitaño, La Lizama, sector El 28, jurisdicción del municipio de Cimitarra, Santander, en la Troncal del Magdalena Medio. El choque involucró a un tractocamión y un bus de servicio público, dejando como saldo al menos nueve pasajeros lesionados.

Según el reporte preliminar, el conductor del tractocamión, identificado como Diego González, circulaba en sentido sur–norte cuando fue impactado por un bus, conducido por Omer Enrique Cabarca, que se desplazaba en sentido contrario.

Al parecer, el bus habría intentado una maniobra de adelantamiento, invadiendo el carril del tractocamión, lo que provocó la colisión y posterior volcamiento lateral del vehículo con los pasajeros a bordo.

Si bien los conductores resultaron ilesos, varios pasajeros del bus registraron múltiples fracturas y lesiones en sus extremidades, y fueron trasladados al Hospital de Cimitarra donde reciben atención médica.

Heridos reportados en el Hospital de Cimitarra:

  • Yulaidis Estefany González Mejía, 25 años, fractura de clavícula.
  • Fredy Macías, 30 años, fractura en miembro inferior derecho.
  • Zayde Flórez, 52 años, fractura en el pie izquierdo.
  • Pascuala Martínez, 42 años, fractura en el pie derecho.
  • Hidalides Mejía Ortega, 75 años, fractura en el pie derecho.
  • Florencio Motta, 56 años, fractura en el pie izquierdo.

Además, otros tres pasajeros fueron trasladados al Hospital de Puerto Berrío, aunque aún no se han establecido sus identidades ni el reporte detallado de sus lesiones.

Las autoridades de tránsito adelantan las investigaciones para determinar con exactitud las causas del siniestro, que dejó graves afectaciones a la movilidad en la vía durante varias horas.

