Nueve heridos deja grave accidente de bus en Cimitarra, Santander

Un grave accidente de tránsito se registró en la vía Río Ermitaño, La Lizama, sector El 28, jurisdicción del municipio de Cimitarra, Santander, en la Troncal del Magdalena Medio. El choque involucró a un tractocamión y un bus de servicio público, dejando como saldo al menos nueve pasajeros lesionados.

Según el reporte preliminar, el conductor del tractocamión, identificado como Diego González, circulaba en sentido sur–norte cuando fue impactado por un bus, conducido por Omer Enrique Cabarca, que se desplazaba en sentido contrario.

Al parecer, el bus habría intentado una maniobra de adelantamiento, invadiendo el carril del tractocamión, lo que provocó la colisión y posterior volcamiento lateral del vehículo con los pasajeros a bordo.



En la troncal del Magdalena Medio en el corregimiento de Puerto Araujo, se registró un volcamiento de un bus intermunicipal que se dirigían a la costa Atlántica, en la misma vía en San Alberto un conductor de una mula falleció cuando perdió el control del vehículo en una curva. pic.twitter.com/EfFoMDpKVX — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 16, 2025

Si bien los conductores resultaron ilesos, varios pasajeros del bus registraron múltiples fracturas y lesiones en sus extremidades, y fueron trasladados al Hospital de Cimitarra donde reciben atención médica.



Heridos reportados en el Hospital de Cimitarra:

Yulaidis Estefany González Mejía, 25 años, fractura de clavícula.

25 años, fractura de clavícula. Fredy Macías, 30 años, fractura en miembro inferior derecho.

30 años, fractura en miembro inferior derecho. Zayde Flórez , 52 años, fractura en el pie izquierdo.

, 52 años, fractura en el pie izquierdo. Pascuala Martínez, 42 años, fractura en el pie derecho.

42 años, fractura en el pie derecho. Hidalides Mejía Ortega , 75 años, fractura en el pie derecho.

, 75 años, fractura en el pie derecho. Florencio Motta, 56 años, fractura en el pie izquierdo.

Además, otros tres pasajeros fueron trasladados al Hospital de Puerto Berrío, aunque aún no se han establecido sus identidades ni el reporte detallado de sus lesiones.

Las autoridades de tránsito adelantan las investigaciones para determinar con exactitud las causas del siniestro, que dejó graves afectaciones a la movilidad en la vía durante varias horas.