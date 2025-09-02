Capturan en Santander a tres hombres por abuso sexual a menores; juez los envió a cárcel

En los municipios de San Vicente de Chucurí, Curití y Suratá, la Policía de Santander capturó a tres hombres señalados de cometer delitos sexuales contra menores de 14 años. Los procedimientos se realizaron en coordinación con la Fiscalía y el CTI.

El primer caso se registró en San Vicente de Chucurí, donde fue detenido un hombre de 50 años acusado de acceso carnal violento, actos sexuales con menor de 14 años y explotación sexual comercial. De acuerdo con la investigación, el capturado habría abusado de la hija de su cuñada desde los nueve años, situación que se prolongó hasta los 16, cuando la menor quedó en embarazo y se revelaron los hechos.

En un segundo operativo en el municipio de Curití, fue capturado un hombre de 35 años por el delito de acto sexual violento agravado, tras ser señalado de realizar tocamientos indebidos a su hija y a su sobrina en los municipios de San Gil y Valle de San José.

Finalmente, en zona rural de Suratá, uniformados materializaron la captura de un hombre de 52 años requerido por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas de Barranquilla por acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

Los tres capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía, y un juez de control de garantías los envió a la cárcel.

El coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante de la Policía de Santander, aseguró que estos resultados evidencian la importancia de la denuncia ciudadana y el trabajo conjunto de las autoridades.

“Proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes exige la unión de todos. Estos resultados demuestran que, con la denuncia oportuna y el trabajo con la Fiscalía, es posible llevar ante la justicia a quienes intentan vulnerar la integridad de los menores”, señaló el oficial.