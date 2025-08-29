Odontólogo capturado por abuso sexual tenía videos de menores en Medellín: Federico Gutiérrez

Se conocen nuevos detalles de la captura de un odontólogo en Estados Unidos por explotación sexual de niños en Medellín: El extranjero había viajado a la ciudad en al menos 15 oportunidades y abusó de 5 menores de edad. En el celular del hombre se halló material audiovisual de abuso sexual infantil.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó en su cuenta de X la captura de un odontólogo que viajaba desde Miami hacia Medellín para abusar sexualmente de menores de edad. Una vez conocida esta información desde la capital de Antioquia se dio a conocer que se trata de Ally Correa.

Según el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, el hombre habría viajado hasta la ciudad en al menos 15 oportunidades en los últimos años y que en esas visitas habría accedido carnalmente a 5 menores de 15 años.

El mandatario agradeció la colaboración de las autoridades estadounidenses en la captura de extranjeros que llegan a Medellín para abusar de niños, niñas y adolescentes: "Este tipo tenía en su celular justamente también pornografía infantil y abusos de menores también en Medellín. Este tipo ya había viajado acá, pero ¿cómo llegamos a él? Recuerden el caso de Timothy Allan Liviston", manifestó el alcalde", dijo el mandatario.

Sobre lo que mencionaba Gutiérrez de la trazabilidad del caso, hay que recordar que Timothy Alan Livingston fue el primer extranjero captura por el delito de explotación sexual a menores de edad y que el caso de Correa se desprendió de las investigaciones hechas.

🚨 Capturado en Miami el ciudadano estadounidense Ally Correa, por el delito de posesión de material sexual con menor de edad, hallado en su celular, las imágenes corresponden a uno de los viajes que había realizado a Medellín.



— Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) August 29, 2025

El secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa, destacó que desde el 2024 ya se han inadmitido 23 extranjeros y se han realizado 15 capturas por abusos a menores.

"Por ESNA, Explotación Sexual y Comercial de Niños y Niñas Adolescentes, 7 capturas de ciudadanos extranjeros y por delitos sexuales, 5 capturas de ciudadanos extranjeros", destacó el funcionario.

Hay que mencionar que ya en Estados Unidos se han condenado a dos extranjeros responsables de abusar de menores de edad: uno con cadena perpetua y otro con 21 años de prisión.