Odontólogo estadounidense viajaba a Colombia a tener encuentros sexuales con menores: así cayó

En las últimas horas la Policía logró la captura de un hombre, de profesión odontólogo, que viajaba desde los Estados Unidos hacia Medellín, donde concretaba encuentros sexuales con menores de edad en apartamentos alquilados.

De acuerdo con la investigación de las autoridades, se logró establecer un total de 15 ingresos del capturado a Colombia, donde contactaba a las víctimas a través de redes sociales y luego les ofrecía altas sumas de dinero a cambio de aceptar encuentros sexuales con él en las residencias ubicadas en la capital de Antioquia.

La investigación se originó en Colombia, a partir del caso de Stefan Andrés Correa, otro hombre que fue capturado y condenado a cadena perpetua por un Juez de la corte de Florida EE.UU. en abril del 2025. En ese proceso se identificó la explotación sexual de 5 víctimas colombianas entre los 13 y 15 años de edad, documentados de 2023 a 2024.

Las autoridades confirmaron que la captura del odontólogo representa un nuevo avance en la lucha contra el turismo sexual en Colombia y advirtieron que continuarán los operativos conjuntos con agencias internacionales para identificar a extranjeros que utilicen al país como destino para cometer este tipo de delitos. “No permitiremos que redes de explotación sexual transnacional sigan atentando contra la niñez colombiana”, señaló la Policía.

