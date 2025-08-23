Desmantelan red delictiva que transmitía abusos de menores en vivo desde Bucaramanga

Las autoridades judicializaron a cinco personas, entre ellas una mujer que habría sometido a su propia hija y a su nieta, por su presunta participación en una red delictiva dedicada a la explotación sexual de menores de edad y la difusión de videos a través de plataformas de mensajería instantánea.

La investigación de la Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la Dirección de Protección y Servicios Especiales (Dipro) de la Policía Nacional, pudo establecer que, la red compartía material audiovisual de menores en actividades sexuales con contactos tanto nacionales como internacionales.

Algunos de estos videos habrían sido grabados o transmitidos en Bucaramanga (Santander) y diferentes municipios de Magdalena, Córdoba y Cesar.

Entre los capturados se encuentra una mujer de nacionalidad venezolana señalada de someter a su propia hija y a su nieta de 5 y 11 años, transmitiendo los abusos en vivo.

Las diligencias de captura se realizaron en El Banco (Magdalena), Chiriguaná (Cesar) y Bucaramanga (Santander).

Los detenidos fueron imputados por los delitos de pornografía con persona menor de 18 años, proxenetismo con menor de edad, acceso carnal abusivo con menor de 14 años y acto sexual con menor de 14 años agravado.

Ninguno aceptó los cargos y, por disposición de un juez de control de garantías, deberán cumplir medida de aseguramiento en un centro carcelario.

Los implicados son Miguel Ángel Araque Vargas, Richard José Montecinos Gómez, Jonh Freddy Moreno Acevedo, Marcos Daniel Romero Díaz y la mujer vinculada a la explotación de su hija y nieta. Las menores quedaron a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para su cuidado y restablecimiento de derechos.

Adicionalmente, contra otra mujer implicada en los hechos pesa una notificación azul de Interpol, y se espera su deportación desde Estados Unidos para que responda por los delitos.