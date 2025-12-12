En vivo
El Reto 3X: la búsqueda de los nuevos guerreros colombianos inicia con 200 aspirantes
El Reto 3X: la búsqueda de los nuevos guerreros colombianos inicia con 200 aspirantes

Esta vez, las cámaras dejan a un lado a las figuras legendarias de ediciones anteriores y apuntan directamente hacia los ciudadanos comunes, esos que cargan su fuerza en silencio.

