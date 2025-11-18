Fortaleza vs. Deportes Tolima EN VIVO: vea gratis y online el inicio de los cuadrangulares

Arrancan los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2025-II con un hecho histórico: la primera participación de Fortaleza en esta instancia definitiva que enfrentará a Deportes Tolima HOY martes, 18 de noviembre, en el estadio Metropolitano de Techo. Duelo importante para que los Amix comiencen con pie derecho su participación en el torneo.

Para el cuadro pijao será crucial obtener sus primeros tres puntos en la capital del país para soñar con la gran final. Los dirigidos por Lucas González llegan como uno de los favoritos del semestre y no querrán que esta instancia les juegue en contra ad portas de una nueva oportunidad de bordar una estrella, en este caso la aparecida de Navidad.

Deportes Tolima Foto: x

¿A qué hora juega el Deportes Tolima HOY vs. Fortaleza en cuadrangulares?

Esta primera fecha de cuadrangulares de la Liga BetPlay arranca con este choque Deportes Tolima vs. Fortaleza, el cual se encuentra programado para las 6:30 de la tarde, siendo el único compromiso de liga para este 18 de noviembre.



¿Dónde ver el partido Deportes Tolima vs. Fortaleza?

Como es habitual, el equipo de Blog Deportivo se encargará de las emociones de la Liga BetPlay a través del canal de YouTube. Desde las 6:15 de la tarde de este 18 de noviembre, todo un panel de expertos traerá EN VIVO, online y gratis el minuto a minuto de esta primera fecha de los cuadrangulares.

Este el grupo de Fortaleza y Deportes Tolima en la Liga BetPlay

Grupo B



Atlético Bucaramanga.

Deportes Tolima.

Independiente Santa Fe.

Fortaleza

Alineaciones de Fortaleza vs. Deportes Tolima HOY