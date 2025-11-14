Fixture cuadrangulares Liga BetPlay 2025: así quedaron los partidos y fechas

Ya se definieron los ocho clasificados a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2025. En esta ocasión, el “grupo de la muerte” lo conforman Atlético Nacional, Independiente Medellín, América de Cali y Junior de Barranquilla, mientras que el B será de Atlético Bucaramanga, Deportes Tolima, Fortaleza e Independiente Santa Fe.

Serán 12 partidos apasionantes para descubrir los dos finalistas de la primera división del fútbol colombiano en este segundo semestre del 2025. Y, a través de redes sociales, Dimayor confirmó el fixture oficial de estos cuadrangulares finales y las fechas en el que se llevará a cabo.



Fixture cuadrangulares Liga BetPlay 2025-II: conozca los partidos

Fixture del Grupo A de los cuadrangulares

Fecha 1



Atlético Nacional vs. América de Cali.

Junior de Barranquilla vs. Independiente Medellín.

Fecha 2



América de Cali vs. Junior de Barranquilla.

Independiente Medellín vs. Atlético Nacional.

Fecha 3



América de Cali vs. Independiente Medellín.

Atlético Nacional vs. Junior de Barranquilla.

Fecha 4



Independiente Medellín vs. América de Cali.

Junior de Barranquilla vs. Atlético Nacional.

Fecha 5



Junior de Barranquilla vs. América de Cali.

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín.

Fecha 6



América de Cali vs. Atlético Nacional.

Independiente Medellín vs. Junior de Barranquilla.

Atlético Nacional vs. DIM en la Liga BetPlay // Fotos: X @nacionaloficial y @DIM_oficial

Fixture del Grupo B de los cuadrangulares

Fecha 1



Atlético Bucaramanga vs. Independiente Santa Fe.

Fortaleza vs. Deportes Tolima.

Fecha 2



Independiente Santa Fe vs. Fortaleza.

Deportes Tolima vs. Atlético Bucaramanga.

Fecha 3



Independiente Santa Fe vs. Deportes Tolima.

Atlético Bucaramanga vs. Fortaleza.

Fecha 4



Deportes Tolima vs. Independiente Santa Fe.

Fortaleza vs. Atlético Bucaramanga.

Fecha 5



Fortaleza vs. Independiente Santa Fe.

Atlético Bucaramanga vs. Deportes Tolima.

Fecha 6



Independiente Santa Fe vs. Atlético Bucaramanga.

Deportes Tolima vs. Fortaleza.

Jugadores de Independiente Santa Fe viajando a un partido de liga X: Santa Fe

Fechas fixture cuadrangulares Liga BetPlay 2025-II

La fecha 1 de estos cuadrangulares comenzarían desde la semana del 17 al 21 de noviembre, en donde comenzará el camino de los ocho cuadrangulares de la Liga BetPlay.

