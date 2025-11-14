Fixture cuadrangulares Liga BetPlay 2025: así quedaron los partidos y fechas

Ya se definieron los ocho clasificados a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2025.En esta ocasión, el “grupo de la muerte” lo conforman Atlético Nacional, Independiente Medellín, América de Cali y Junior de Barranquilla, mientras que el B será de Atlético Bucaramanga, Deportes Tolima, Fortaleza e Independiente Santa Fe.
Serán 12 partidos apasionantes para descubrir los dos finalistas de la primera división del fútbol colombiano en este segundo semestre del 2025. Y, a través de redes sociales, Dimayor confirmó el fixture oficial de estos cuadrangulares finales y las fechas en el que se llevará a cabo.
Fixture cuadrangulares Liga BetPlay 2025-II: conozca los partidos
Fixture del Grupo A de los cuadrangulares
Fecha 1
Atlético Nacional vs. América de Cali.
Junior de Barranquilla vs. Independiente Medellín.
Fecha 2
América de Cali vs. Junior de Barranquilla.
Independiente Medellín vs. Atlético Nacional.
Fecha 3
América de Cali vs. Independiente Medellín.
Atlético Nacional vs. Junior de Barranquilla.
Fecha 4
Independiente Medellín vs. América de Cali.
Junior de Barranquilla vs. Atlético Nacional.
Fecha 5
Junior de Barranquilla vs. América de Cali.
Atlético Nacional vs. Independiente Medellín.
Fecha 6
América de Cali vs. Atlético Nacional.
Independiente Medellín vs. Junior de Barranquilla.
Fixture del Grupo B de los cuadrangulares
Fecha 1
Atlético Bucaramanga vs. Independiente Santa Fe.
Fortaleza vs. Deportes Tolima.
Fecha 2
Independiente Santa Fe vs. Fortaleza.
Deportes Tolima vs. Atlético Bucaramanga.
Fecha 3
Independiente Santa Fe vs. Deportes Tolima.
Atlético Bucaramanga vs. Fortaleza.
Fecha 4
Deportes Tolima vs. Independiente Santa Fe.
Fortaleza vs. Atlético Bucaramanga.
Fecha 5
Fortaleza vs. Independiente Santa Fe.
Atlético Bucaramanga vs. Deportes Tolima.
Fecha 6
Independiente Santa Fe vs. Atlético Bucaramanga.
Deportes Tolima vs. Fortaleza.
Fechas fixture cuadrangulares Liga BetPlay 2025-II
La fecha 1 de estos cuadrangulares comenzarían desde la semana del 17 al 21 de noviembre, en donde comenzará el camino de los ocho cuadrangulares de la Liga BetPlay.
Fecha 2 de los cuadrangulares: 22 y 23 de noviembre.
Fecha 3 de los cuadrangulares: 26 y 27 de noviembre.
Fecha 4 de los cuadrangulares: 29 y 30 de noviembre.
Fecha 5 de los cuadrangulares: 3 y 4 de diciembre.
Fecha 6 de los cuadrangulares: 6 y 7 de diciembre.