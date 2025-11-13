Cuadrangulares de la Liga BetPlay: así quedaron definidos los grupos y partidos

Tras una emocionante jornada, se definieron los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II este 13 de noviembre. Los ocho clasificados buscarán llegar a la gran final que los acerque a la estrella de Navidad en diciembre para bordarla en la camiseta y elevar la fiesta de sus hinchas durante la época.



Cuadrangulares Liga BetPlay: estos son los ocho clasificados

Deportivo Independiente Medellín (DIM). Deportes Tolima. Atlético Nacional. Atlético Bucaramanga. Junior de Barranquilla. Fortaleza. Independiente Santa Fe. América de Cali.

Los clasificados se destacaron a lo largo del semestre para lograr un cupo, pero hasta el último día se definieron los dos últimos debido a que hubo una disputa entre cinco clubes por esos lugares en los cuadrangulares, que, ahora, deberán aprovechar la oportunidad para poder alcanzar la gran final.

Atlético Nacional vs. DIM en la Liga BetPlay // Fotos: X @nacionaloficial y @DIM_oficial

Cuadrangulares Liga BetPlay: así quedaron los grupos

Grupo A



Deportivo Independiente Medellín (DIM). Por definir. Por definir. Por definir.

Grupo B



Deportes Tolima. Por definir. Por definir. Por definir.

Estos son los grupos de los cuadrangulares

(Pronto).



Fechas y horarios en los que se disputarán los cuadrangulares de la Liga BetPlay

La fecha 1 de estos cuadrangulares comenzarían desde la semana del 17 al 21 de noviembre, en donde comenzará el camino de los ocho cuadrangulares de la Liga BetPlay.

La idea es que la Liga BetPlay termine ante del 24 de diciembre, esto pensando tanto en el descanso de los futbolistas como de los hinchas, además que en 2026 el calendario deberá empezar antes pensando en el cierre previo ante las fechas del Mundial de la FIFA. Por ende, las demás fechas se disputarán de la siguiente manera:



Fecha 2 de los cuadrangulares: 22 y 23 de noviembre.

Fecha 3 de los cuadrangulares: 26 y 27 de noviembre.

Fecha 4 de los cuadrangulares: 29 y 30 de noviembre.

Fecha 5 de los cuadrangulares: 3 y 4 de diciembre.

Fecha 6 de los cuadrangulares: 6 y 7 de diciembre.