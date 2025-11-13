En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Armero
César Julio Valencia
Armando Benedetti
Linchamiento en Bogotá

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Cuadrangulares de la Liga BetPlay: así quedaron definidos los grupos y partidos

Cuadrangulares de la Liga BetPlay: así quedaron definidos los grupos y partidos

Definidos los ocho clasificados a los cuadrangulares de la Liga BetPlay tras definirse la fecha 20 del todos contra todos. y así quedaron los grupos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad