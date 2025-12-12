'La Luna del Río' alista motores en Barranquilla para empezar a girar en el Gran Malecón

A partir de este sábado 13 de diciembre, en Barranquilla brillará una luna a solo 65 metros del suelo. Está hecha de acero y pesa 240 toneladas. La pintaron de blanco para emular el satélite al que Esthercita Forero tantas veces le cantó, pero nunca menguará, sino que siempre estará llena de visitantes que quieran ver a 'La Arenosa' desde uno de los puntos más altos de la ciudad.

Se trata de 'La Luna del Río, la quinta noria más alta de Latinoamérica que, junto al río Magdalena, promete convertirse en un referente del turismo para el país.

Su inversión, que superó los $30 mil millones, se convierte en una apuesta por el turismo que podría atraer hasta a 200 mil personas por año, según los cálculos del alcalde Alejandro Char.

Aunque son pocos los detalles que se han entregado para su inauguración, se sabe que a partir de las 5 de la tarde será el evento oficial, en el que se dará inicio al funcionamiento de la tan esperada noria.



Las personas interesadas en adquirir boletos para entrar, podrán hacerlo en el punto de taquilla de venta o a través del portal Tuboleta.com.

Para esto, es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

No se permitirá el ingreso de menores de 5 años, mujeres en estado de embarazo, personas con enfermedades cardíacas o marcapasos, ni personas bajo los efectos del alcohol o sustancias psicoactivas.

Los menores de 14 años deberán ingresar acompañados por un adulto.

Tampoco se permitirá el ingreso de mascotas, alimentos ni bebidas alcohólicas.