Blu Radio  / Tecnología  / Estudio europeo detecta químicos tóxicos en el 100% de los auriculares analizados

Estudio europeo detecta químicos tóxicos en el 100% de los auriculares analizados

Un estudio financiado por la Unión Europea encendió las alarmas sobre un producto de uso cotidiano: los audífonos.

Por: Margarita Bedoya
|
Actualizado: 26 de feb, 2026

