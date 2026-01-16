Niño de 11 años le quitó la vida a su padre luego de que le quitara su videojuego: esto se sabe

Un hecho estremecedor tiene en alerta a las autoridades judiciales luego de que un niño de apenas 11 años fuera señalado de haber disparado contra su propio padre tras una discusión por un videojuego.

El episodio se registró el martes 13 de enero en Duncannon Borough, en el condado de Perry, Pensilvania (EE. UU.), justo el día del cumpleaños del niño. La víctima fue identificada como Douglas Dietz, quien dormía cuando recibió el impacto de bala dentro de su vivienda.

De acuerdo con documentos judiciales, el menor fue imputado por homicidio criminal y quedó bajo custodia sin derecho a fianza. La audiencia preliminar fue fijada para el próximo 22 de enero, mientras las autoridades avanzan en la recolección de pruebas y testimonios.

La esposa de la víctima, Jillian Dietz, relató que se despertó sobresaltada tras escuchar una detonación y percibir un fuerte olor a pólvora. Al intentar auxiliar a su esposo, notó que sangraba gravemente. En ese momento, el niño ingresó al cuarto gritando que su padre estaba muerto.



Cuando los agentes llegaron a la escena, escucharon al menor decirle a su madre: “Maté a papá”. Más tarde, ante los investigadores, reconoció haber disparado el arma, asegurando que estaba muy enojado luego de que su padre le quitara la consola Nintendo Switch y le ordenara irse a dormir.

Según su testimonio, el niño buscó la llave de la caja fuerte pensando que allí estaba el videojuego, pero en su lugar encontró un revólver. El expediente judicial detalla que cargó el arma, se acercó a la cama donde descansaba su padre y accionó el gatillo.

Las autoridades también informaron que el menor presentaba un hematoma visible en el rostro y una herida en el labio, por lo que se abrió una línea de investigación para establecer si pudo haber sido víctima de malos tratos.