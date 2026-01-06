En vivo
Detienen a joven que le quitó la vida a su hijo de 2 años y dejó una carta a su expareja

Detienen a joven que le quitó la vida a su hijo de 2 años y dejó una carta a su expareja

Dentro de una de las habitaciones encontraron al joven y al niño inconscientes. En el lugar también fue hallada una carta manuscrita.

