Detienen a joven que le quitó la vida a su hijo de 2 años y dejó una carta a su expareja

Un joven de 21 años fue detenido en la ciudad de Sorriso, en el estado de Mato Grosso, en Brasil, acusado de haberle quitado la vida a su hijo de apenas dos años. Las autoridades investigan el crimen como un acto motivado por celos y resentimiento tras la reciente separación con su expareja.

El detenido fue identificado como Rairo Andrey Borges Lemos, señalado de asfixiar a su hijo, Davi Lucca da Silva Lemos, en el interior de su vivienda. De acuerdo con el reporte policial, vecinos alertaron a las autoridades luego de escuchar música a alto volumen y ruidos extraños provenientes del inmueble. Ante la falta de respuesta al tocar la puerta, decidieron forzar el ingreso.

Dentro de una de las habitaciones encontraron al joven y al niño inconscientes. En el lugar también fue hallada una carta manuscrita. Ambos fueron trasladados de urgencia a un centro médico. Borges Lemos presentaba una herida en el cuello y logró sobrevivir, mientras que el menor fue sometido a maniobras de reanimación durante cerca de 30 minutos, sin éxito. Minutos después se confirmó su fallecimiento.

Durante el avance de la investigación, el acusado confesó ante la Policía que asfixió a su hijo tras ver una fotografía de su expareja con otro hombre. La madre del niño declaró que llevaba aproximadamente dos semanas separada del joven y que él había reaccionado con molestia al enterarse de que ella había iniciado una nueva relación.



Según su testimonio, horas antes del crimen el hombre le envió mensajes en los que le advertía que “se llevaría al hijo consigo”. Ese mensaje cobró un sentido trágico tras lo ocurrido.

En la carta encontrada en la vivienda, Borges Lemos expresó que no soportaba la idea de ver a su exnovia con otra persona, aseguró haber actuado de manera impulsiva y pidió que ella no fuera responsabilizada por lo sucedido. En varios fragmentos intentó justificar el crimen como consecuencia de su sufrimiento emocional y describió a su hijo como “un regalo de Dios”.

“Eres mi amor eterno, y no estaré aquí para verte con otra persona, mi corazón no lo soporta”, escribió en uno de los pasajes. En otro, agregó: “Sé que no mereces todo esto, pero necesitaba dejarte ser feliz. Lamento mucho que nuestra relación terminara, pero desafortunadamente, yo terminé con todo”.

Tras recibir atención médica, el joven fue formalmente detenido. La Fiscalía lo imputó por homicidio triplemente calificado, al considerar el motivo fútil del crimen, la condición de la víctima, menor de 14 años, y el agravante de que el autor es el padre del niño.

La comisaria Layssa Crisóstomo, encargada del caso, calificó el hecho como “un crimen terrible”. “Quien debía proteger termina matando, y por un motivo banal, como el fin de una relación”, afirmó. Además, advirtió sobre conductas cada vez más extremas: “Hay personas que no aceptan ser contrariadas y, para imponer su voluntad, son capaces de cualquier cosa, incluso de quitarle la vida a un niño inocente”.