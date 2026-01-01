Hallaron el cuerpo sin vida de una mujer trans en el Oriente antioqueño; autoridades investigan

Hay consternación en el Oriente de Antioquia tras el hallazgo sin vida en las últimas horas de una mujer trans que había sido reportada como desaparecida por su familia y estaba siendo buscada por parte de las autoridades.

La víctima fue identificada como Yulitza Orozco, cuyo cuerpo fue encontrado en una zona limítrofe entre los municipios de La Ceja y El Retiro, y con impactos por arma de fuego en diferentes partes.

El hecho ha generado el rechazo de diferentes sectores sociales al ser Orozco una persona reconocida dentro de la comunidad trans. La organización Caribe Afirmativo pidió a la Fiscalía investigar el caso aplicando un enfoque de género, es decir, sin descartar que la agresión se haya derivado de su orientación sexual.

Según datos de la misma institución, para cerrar el 2025 en todo el país se registraron 67 homicidios contra miembros de la comunidad LGBTIQ+.



El crimen de Orozco se conoce a pocas horas de diferencia del de Kelly Echeverri, una mujer de 25 años de edad, que fue asesinada por quien sería su pareja sentimental en plena vía pública del municipio de Anorí y tras aparentemente haber sostenido una discusión minutos antes en una discoteca. El señalado agresor se presentó a las autoridades.