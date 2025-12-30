Asesinan a joven mientras trabajaba en Bogotá: familia denuncia extorsiones de ‘Los Satanás’

Un nuevo hecho de violencia sacudió el sur de Bogotá el pasado 23 de diciembre de 2025, cuando un joven de 25 años fue asesinado a tiros mientras realizaba labores de carga en una bodega de reciclaje. El crimen ocurrió hacia las 5:05 de la tarde y quedó registrado en cámaras de seguridad. La víctima se encontraba sobre un camión, acompañado por su esposa y sus pequeños hijos, cuando fue atacado por dos hombres que se movilizaban en motocicleta.

Según el relato de la suegra del joven, los sicarios no tuvieron reparo en disparar a corta distancia pese a la presencia de menores. “Ahoritica, el 23 de diciembre de 2025 a las cinco y cinco de la tarde, pasaron por mi bodega… estaba cargando el camión del cartón y llegaron y lo mataron a como a tres metros de distancia. No respetaron que habían niños afuera, al lado de donde estaba el muchacho. Eso hubiera sido una tragedia mayor, porque más encima le dispararon a mi hija”, denunció la mujer.

Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran el momento exacto del ataque. El parrillero de la motocicleta desenfunda un arma de fuego y dispara en repetidas oportunidades contra el joven, quien cae gravemente herido sobre el camión. Los agresores huyen de inmediato del lugar. Minutos después, la víctima falleció a causa de la gravedad de las heridas.

Este es el video



La familia sostiene que el homicidio estaría relacionado con una extorsión que venían padeciendo desde hace más de un año, por parte de la estructura criminal conocida como Los Satanás. “Desde que comenzó esta tragedia, porque eso es una tragedia para cualquier familia colombiana, yo llamé al Gaula, a la Fiscalía. Yo les dije: un día de estos va a haber una tragedia, ¿y a mí quién me va a responder?”, afirmó Lilia.

La mujer aseguró que, pese a las reiteradas denuncias, no recibió una respuesta efectiva de las autoridades competentes. “El investigador me decía que él no podía hacer nada si la Fiscalía no daba autorización. Pasó la tragedia, y en todo este proceso el único que ha hecho algo por mí ha sido la estación de Tequendama, con el coronel Chauta. El Gaula y la Fiscalía no han hecho nada por mí”, expresó.