Asesinan a dueño de una gasolinera frente a la entrada de finca: esto se sabe

Un violento ataque armado acabó con la vida de Braz Alexandrino Ferreira Júnior, empresario del sector de los combustibles, la tarde del lunes 29 de diciembre en el municipio de Moreno, en el Gran Recife, Brasil. El crimen ocurrió frente a la entrada de una finca ubicada a un costado de la carretera BR-232 y quedó registrado por una cámara de seguridad del lugar.

De acuerdo con las imágenes, la camioneta en la que se movilizaba la víctima se detuvo en un camino de tierra. En ese momento, una mujer que viajaba como copiloto descendió del vehículo, pero al percatarse de la presencia de los atacantes regresó de inmediato al interior. Segundos después, dos hombres salieron de una bodega cercana y abrieron fuego de manera directa contra el automotor.

Los disparos impactaron principalmente la ventanilla del copiloto y la luneta trasera. En el video se observa que los agresores estaban fuertemente armados, portaban pistolas y armas largas, llevaban chalecos antibalas y tenían el rostro cubierto con máscaras; uno de ellos también usaba gorra. Tras el ataque, la camioneta aceleró para abandonar el lugar, mientras los delincuentes huyeron en sentido contrario por la vía.

Braz Alexandrino Ferreira Júnior, de 51 años, fue trasladado de urgencia al Policlínico Beiró Uchôa, en Moreno, pero falleció debido a la gravedad de las heridas. La mujer que lo acompañaba resultó ilesa y su identidad no ha sido revelada por las autoridades. Debido a los vidrios polarizados del vehículo, no se ha podido confirmar si había más personas en su interior.



Al sitio del crimen acudió el Grupo de Trabajo de Homicidios, que adelantó las primeras diligencias judiciales y recopiló un arma que, según el informe preliminar, estaba en poder de la víctima al momento del ataque. La Policía Civil confirmó que el caso fue registrado formalmente como homicidio.

Las autoridades informaron además que uno de los presuntos implicados, un hombre de 26 años, fue capturado y permanece bajo custodia en un centro hospitalario. No se han entregado detalles sobre las circunstancias de su captura ni sobre las lesiones que presenta. Tras cumplir los procedimientos administrativos, el sospechoso será presentado ante una audiencia de custodia y quedará a disposición de la justicia.