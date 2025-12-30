Ataque armado en plena fiesta acabó con la vida de reconocido cantante: esto se sabe

La música regional mexicana se encuentra conmocionada tras confirmarse la muerte de Giovanni Vera, vocalista de la agrupación Banda Gota de Oro, quien fue una de las víctimas de un ataque armado ocurrido durante una reunión familiar en el municipio de Irapuato, estado de Guanajuato, en México.

Los hechos se registraron el pasado domingo 28 de diciembre, cuando hombres armados irrumpieron en un domicilio ubicado en la colonia Los Presidentes y abrieron fuego contra los asistentes a una fiesta privada. De acuerdo con los primeros reportes, la agresión dejó un saldo de cinco personas fallecidas, entre ellas el reconocido cantante.

Horas después del ataque, la propia agrupación confirmó el fallecimiento de su vocalista a través de sus redes sociales, noticia que generó una oleada de mensajes de condolencia por parte de seguidores, colegas y amantes del género regional mexicano.

“Hoy el cielo se viste de fiesta porque tú cantas allá arriba. Tu voz y tu alegría vivirán siempre en nosotros. Gracias por todo lo que dejaste en la tierra, descansa en paz, grande de corazón”, expresó la banda en un emotivo mensaje publicado en su cuenta de Instagram.



Además del comunicado, Banda Gota de Oro compartió un video en homenaje a Giovanni Vera, en el que recopilaron algunos de los momentos más representativos de su trayectoria artística, resaltando su talento, carisma y entrega sobre los escenarios. La publicación conmovió a los seguidores del grupo, quienes lamentaron la pérdida y recordaron el legado musical del cantante.

Hasta el momento, las autoridades locales adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del ataque y dar con los responsables. Mientras tanto, el gremio musical y los fanáticos despiden a Giovanni Vera, cuya voz se había convertido en un referente para quienes seguían de cerca el camino de Banda Gota de Oro.

