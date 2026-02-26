Mindefensa activa “máxima capacidad” para buscar candidatos desaparecidos en Cauca y Cesar

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó a través de su cuenta en X que la fuerza pública activó todas sus capacidades para ubicar a los candidatos Andrés Vásquez, aspirante al Senado por el partido Conservador, y Anita Guetío, candidata a la Cámara Especial por la Paz, quienes fueron reportados como desaparecidos en hechos ocurridos en Cesar y Cauca.

Según explicó el jefe de la cartera de Defensa, Andrés Vásquez fue visto por última vez en el municipio de Pelaya, mientras que Anita Guetío desapareció en zona rural de El Tambo. Frente a esta situación, aseguró que se desplegó de manera inmediata la capacidad operativa de las Fuerzas Militares de Colombia y la Policía Nacional de Colombia.

“Estamos actuando con toda la capacidad y determinación de la fuerza pública para encontrarlos y traerlos sanos y a salvo a sus hogares”, señaló el ministro, al detallar que se activaron componentes de investigación criminal, inteligencia, búsqueda y rescate.

El ministro enfatizó que la fuerza pública no permitirá que el miedo o la violencia interfieran en el ejercicio de los derechos políticos en ningún rincón del país. “La institucionalidad está firme, el Estado está presente y no descansaremos hasta esclarecer estos hechos”, afirmó.



Además, hizo un llamado a la ciudadanía para suministrar cualquier información que permita ubicar a los desaparecidos, garantizando absoluta reserva y protección a quienes colaboren. “Cada dato es clave y puede ser decisivo”, puntualizó, al reiterar que Colombia no retrocederá ante la criminalidad.