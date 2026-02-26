En vivo
Mindefensa activa “máxima capacidad” para buscar candidatos desaparecidos en Cauca y Cesar

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que fuerza pública no permitirá que la violencia interfiera en el ejercicio político.

