Quedó grabado: volcán hizo erupción en una isla mientras varias personas presenciaban la escena

Un volcán en la isla principal de Java, en Indonesia, entró en erupción este miércoles, 19 de noviembre, lanzando ceniza y gas a varios kilómetros de altura y obligando a las autoridades a elevar el nivel de alerta al máximo.

Volcán Monte Semeru, Indonesia. Foto: AFP

El monte Semeru, en el este de Java y a unos 310 kilómetros al oeste del popular destino turístico de Bali, hizo erupción a las 07:13 GMT (hora local), expulsando flujos piroclásticos, informó el jefe de la agencia geológica indonesia, Muhamad Wafid.

"Se aconseja al público no realizar actividades en un radio de 8 kilómetros alrededor del cráter, o la cima del monte Semeru, debido al riesgo de ser alcanzado por rocas expulsadas", indicó en un comunicado.



Este es el momento de la erupción del volcán en el Monte Semeru

En el momento en que el volcán hizo erupción, una nube de ceniza y gas se impuso varios kilómetros alrededor del volcan, siendo captada por los habitantes de varios sectores cercanos al Monte Semeru.

En videos quedó registrado el momento en que la nube de ceniza logró alcanzar una zona habitada cerca a Bali, mientras varias personas presenciaban la insólita escena desde un puente vehicular.



En el puente, un motociclista por poco queda atrapado entre la ceniza, mientras las demás personas le alertaban que se retirara del sitio.

¿La erupción del volcán Semeru dejó afectados?

La agencia nacional de gestión de desastres señaló que la columna de ceniza se elevó hasta 13 kilómetros.

Su portavoz, Abdul Muhari, añadió que al menos 300 habitantes que viven cerca del volcán fueron evacuados a dos refugios temporales. No se reportaron víctimas hasta el momento.

Erupción del volcán Semeru, Indonesia. Foto: AFP

La agencia geológica también informó que la actividad sísmica en el monte Semeru sigue siendo elevada.

En el caso de los vuelos, las autoridades del aeropuerto Ngurah Rai en Bali indicaron que, por ahora, los vuelos se realizan con normalidad.