En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Bombardeos
Moción de censura a mindefensa
Verónica Alcocer
Selección Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Quedó grabado: volcán hizo erupción en una isla mientras varias personas presenciaban la escena

Quedó grabado: volcán hizo erupción en una isla mientras varias personas presenciaban la escena

Tras la explosión, las autoridades elevaron el nivel de alerta al máximo ante el riesgo para más de 300 habitantes de la isla.

Erupción del volcán Semeru, en Indonesia
Momento en que la erupción del volcán Semeru genera una columna de ceniza que cubre un puente vehicular.
Fotos: capturas tomadas de redes sociales
Por: BLU Radio y AFP
|
Actualizado: 19 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad