El mirador poco conocido en Bogotá con vista al Nevado del Ruiz y al Nevado del Tolima

Bogotá esconde un mirador poco conocido que ofrece vistas espectaculares de los imponentes Nevado del Ruiz y Nevado del Tolima. Este lugar no solo permite disfrutar de la actividad física y paisajes impresionantes, sino también conectarse con la naturaleza y aprender sobre la riqueza de los ecosistemas andinos.

Este tesoro escondido es el Parque Mirador de Los Nevados, ubicado en los Cerros de Suba. Desde aquí, en días despejados, podrás apreciar la majestuosidad de la cordillera central, incluyendo los picos nevados del Ruiz, Santa Isabel y Tolima.

Con una extensión de 6 hectáreas, este espacio está dedicado a la educación ambiental, la conservación y la recuperación de la flora y fauna nativa.

El Parque Mirador de Los Nevados tiene un énfasis especial en el cambio climático, y su historia es un testimonio de resiliencia: fue una cantera de extracción de arenas, arcillas y gravas, y hoy ha logrado un proceso de recuperación morfológica y ecológica. La propuesta del parque busca dar a conocer la Estructura Ecológica Principal de Suba, así como la flora y fauna nativa, la cultura Muisca y la agricultura urbana.

Hay caminatas en el Sendero Mirador Los Nevados donde podrá realizar senderismo ecológico, avistamiento de flora y fauna, y participar en talleres de educación ambiental a cargo de profesionales en ciencias biológicas y socioambientales



¿Qué nevados se alcanzan a ver desde Bogotá?

Desde Bogotá, en días despejados, es posible avistar tres importantes nevados de la cordillera central:



Nevado del Ruiz

Nevado de Santa Isabel

Nevado del Tolima

Estos nevados pueden ser vistos desde varios puntos en Bogotá. Un lugar privilegiado es el Parque Mirador de Los Nevados en Suba. Además, incluso desde Monserrate, si el día está muy despejado, se alcanzan a ver. De hecho, durante la cuarentena y más recientemente en el fenómeno del Niño, muchos ciudadanos lograron fotografiar y compartir estas imágenes en redes sociales.

¿Cuáles son los nevados más cercanos a Bogotá?

Los nevados más cercanos que se pueden observar desde Bogotá son el Nevado del Ruiz, el Nevado de Santa Isabel y el Nevado del Tolima. Aunque todos están a una distancia similar en línea recta desde la capital, sus ubicaciones y características son las siguientes:

