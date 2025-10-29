Volcán Nevado del Ruiz aumentó notablemente su sismicidad en la última semana

El servicio Geológico Colombiano informó que, sobre las 5:17 de esta madrugada del miércoles 29 de octubre, se registró un sismo en la zona de influencia del Volcán Nevado del Ruiz.

Según el comunicado del SGC, el epicentro del sismo se detectó a 21 kilómetros de Murillo, en el Tolima y tuvo una magnitud de 3.1 grados.

Han sido varios los sismos que el SGC ha reportado durante esta semana en la zona de influencia de este macizo volcánico, incluso, en su último boletín semanal, esa entidad informó que, el pasado lunes 27 de octubre, el Ruiz “aumentó notoriamente actividad sísmica asociada a procesos de fracturamiento de roca al interior del edificio volcánico y destacó que entre las 01:48 de la tarde y las 10:00 de la mañana hubo una mayor ocurrencia de sismos localizados en su mayoría en los flancos noroccidental y norte del volcán, a distancias entre 3 km y 4 km del cráter Arenas y a profundidades entre 5 km y 7 km respecto a la cima”.

En ese mismo comunicado, el SGC también destacó “que, durante este día (27 de octubre), se registró el mayor número de eventos de la semana y de lo que va del año, así como la mayor magnitud de la semana y la segunda más alta del año”.



El Servicio Geológico también indicó que, “aunque en menor proporción, se registró sismicidad en el cráter Arenas y, de manera dispersa, en los demás flancos del volcán.

El 24 de octubre ocurrió sismicidad relacionada con la actividad del domo (protuberancia o montículo) de lava ubicado en el fondo del cráter caracterizada por niveles de energía sísmica bajos.

Recordemos que el Volcán Nevado del Ruiz es el más activo en Colombia y está en un proceso eruptivo desde 2012. Es característico que registre sismicidad y emisiones de ceniza y vapores a la atmósfera.

Este macizo volcánico permanece en nivel de actividad amarillo que significa cambios constantes en su comportamiento y probabilidad de erupción en días, semanas o meses.

En este nivel de actividad es importante que las poblaciones estén pendientes a las informaciones emitida por el Servicio Geológico y las autoridades, la cual es replicada también por diferentes medios de comunicación.