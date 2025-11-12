En vivo
Blu Radio  / Nación  / A 40 años de Armero: el geólogo Víctor Cubillos retorna al origen del desastre que marcó su vida

A 40 años de Armero: el geólogo Víctor Cubillos retorna al origen del desastre que marcó su vida

Hace cuatro décadas, Cubillos y un grupo de 31 estudiantes viajaban en una excursión académica hacia Ibagué. Por una serie de coincidencias y cambios de ruta, terminaron pasando la noche en Armero.

