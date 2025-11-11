En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Armando Benedetti
Bombardeos contra disidencias
Taxistas ebrio
Jaime Esteban Moreno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / “Le prometí a Dios que si me salvaba volvía a su iglesia”: sobreviviente a tragedia de Armero

“Le prometí a Dios que si me salvaba volvía a su iglesia”: sobreviviente a tragedia de Armero

A cuarenta años del desastre, Blu Radio reconstruye la historia de William Rojas Izquierdo, uno de los sobrevivientes que, con 19 años, enfrentó cara a cara la avalancha de lodo y piedra que sepultó a su pueblo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad