En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Gobernador de Arauca
Crisis diplomática con EEUU
Jaime Esteban Moreno
UE-CELAC

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Turismo  / El país con 37 volcanes que está a 3 horas de Bogotá; también tiene la ‘Atlantida Maya’

El país con 37 volcanes que está a 3 horas de Bogotá; también tiene la ‘Atlantida Maya’

Bajo las aguas de uno de los lagos más bello del mundo se esconde Samabaj, una ciudad de 1,700 años. Descubra aquí el secreto arqueológico custodiado por tres volcanes.

Publicidad

Publicidad

Publicidad