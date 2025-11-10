El país con 37 volcanes que está a 3 horas de Bogotá; también tiene la ‘Atlantida Maya’

Guatemala, conocida como la "tierra de volcanes", se consolida como uno de los destinos más atractivos de Centroamérica, combinando historia, cultura, arquitectura colonial y paisajes naturales inigualables. Entre los destinos más concurridos por los turistas se encuentra el Lago de Atitlán, un cuerpo de agua que ha sido aclamado como uno de los lagos más bellos del mundo. Su encanto reside no solo en su impresionante belleza geográfica, sino también en su profunda conexión con la cultura maya viva que lo rodea.

El Lago de Atitlán es una maravilla natural de proporciones significativas, con una profundidad aproximada de 350 metros y una extensión de 130 kilómetros cuadrados. Está rodeado por tres majestuosos picos volcánicos, una característica que le otorga su silueta distintiva y su energía palpable. Además, es el centro de vida de trece municipios, cada uno conservando las tradiciones ancestrales de los pueblos indígenas que habitan sus orillas y montañas.

Los tres gigantes que custodian el lago son el Volcán Atitlán, el Volcán Tolimán y el Volcán San Pedro, que oscilan alrededor de los 3,500 metros de altura. Guatemala es, en general, una tierra montañosa y volcánica, registrando 37 conos volcánicos visibles. Aunque los volcanes que rodean el lago son impresionantes, es importante notar que el país cuenta con otros volcanes en constante actividad, como el Pacaya, el de Fuego y el Santiaguito.

La espiritualidad como pilar fundamental en la región

Los pobladores mantienen viva la religión maya, realizando ceremonias mayas en lagos, lagunas sagradas y, crucialmente, en los volcanes, que son considerados campos energéticos. Esta mística se extiende al lago mismo, ya que los lugareños le atribuyen propiedades especiales: se cree que al acercarse y tocar el agua del Lago de Atitlán, "se van las penas", reafirmando su reputación como un lago energético.

Atitlán también presenta fenómenos naturales únicos. Posee desagües subterráneos que, según se cree, tienen conexión directa con el Océano Pacífico. Además, cuando los vientos del Occidente chocan con los vientos del sur (aire frío y aire cálido), el lago genera un oleaje particular conocido como "Xocomil", que significa "penas".



La "Atlántida Maya" bajo el Lago de Atitlán

Bajo sus aguas, el lago esconde un secreto arqueológico: la ciudad maya conocida como Samabaj o la "Atlántida Maya". Esta ciudad quedó sumergida hace aproximadamente 1,700 años y los expertos sugieren que esta isla de origen volcánico pudo haber sido un centro ceremonial muy importante para la cultura maya.

Samabaj se encuentra a unos 50 pies de profundidad y tiene cerca de 1,500 pies de longitud. Las teorías preliminares sobre su hundimiento incluyen la posibilidad de lava expulsada por el Volcán Atitlán o una gigantesca inundación. A pesar de las dificultades para el buceo, los arqueólogos han logrado identificar 18 monumentos, una gran cantidad de altares, estelas y obras de arte en vasijas de fina cerámica. Los vestigios recuperados por su descubridor, Roberto Samayoa, se exponen en un museo en Panajachel, a orillas del Lago de Atitlán.

Para quienes desean experimentar de cerca la belleza de Atitlán y los tesoros históricos de Guatemala, la conectividad con la región es clave. Si bien el lago se encuentra a unas tres horas de la capital, la Ciudad de Guatemala misma es un destino vibrante que ofrece la posibilidad de explorar su Centro Histórico, museos mayas y realizar excursiones cercanas a sitios Patrimonio de la Humanidad como Antigua Guatemala.

La aerolínea de bajo costo Wingo inauguró recientemente una nueva ruta directa entre Bogotá y Ciudad de Guatemala. Esta operación, que cuenta con tres frecuencias semanales (lunes, miércoles y viernes), fortalece la conectividad del país y dinamiza el turismo y los negocios entre Colombia y la capital guatemalteca.

Con un legado cultural que perduró perdido por siglos bajo las aguas, paisajes volcánicos que cortan el aliento y la creciente accesibilidad gracias a la expansión de aerolíneas low cost como Wingo, Guatemala se posiciona firmemente como un destino imperdible en la agenda de todo viajero que busca misticismo, historia y aventura.

