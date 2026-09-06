Impresionantes videos muestran la furia del volcán Anak Krakatau: hizo erupción durante horas

Impresionantes videos muestran la fuerza con la que el volcán Anak Krakatau volvió a entrar en erupción en Indonesia, con enormes columnas de ceniza elevándose sobre el estrecho de Sonda, explosiones acompañadas de fuertes estruendos y material volcánico expulsado desde el cráter.

Las imágenes captan al volcán cubierto por una densa nube de ceniza mientras la actividad eruptiva se mantiene durante horas, dejando escenas que muestran la magnitud de la actividad del volcán indonesio. Las columnas de ceniza alcanzaron hasta unos 50.000 pies de altura, mientras la dispersión del material volcánico afectó zonas cercanas y llegó incluso hacia el área de Yakarta.

Erupción afectó al transporte y las actividades en Indonesia

El Anak Krakatau registró una erupción continua durante unas 25 horas y posteriormente presentó nuevas explosiones. La actividad obligó a suspender temporalmente las operaciones en ocho aeropuertos de Indonesia, incluido el Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta de Yakarta.



De acuerdo con el Ministerio de Transportes, alrededor de 150.000 pasajeros quedaron varados y 467 vuelos fueron afectados, entre ellos 58 internacionales y 409 nacionales, debido a la presencia y dispersión de ceniza volcánica.

La agencia indonesia de vulcanología informó que el volcán comenzó a expulsar lava y ceniza el sábado y registró otras dos erupciones durante el domingo. La ceniza también alcanzó diferentes zonas, entre ellas Bandar Lampung.

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Ante la situación, las autoridades de Yakarta dispusieron que las escuelas permanezcan cerradas el lunes y que las clases se desarrollen de manera remota.

Videos de la impresionante erupción del Anak Krakatau

El volcán permanece en Nivel III de alerta. Las autoridades recomiendan mantenerse fuera de un radio de 5 kilómetros del cráter y evitar las zonas costeras del estrecho de Sonda.

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La actividad del Anak Krakatau dejó imágenes espectaculares; un video difundido en redes sociales captó el momento exacto en que el volcán hace erupción. Otros internautas compartieron imágenes donde se observan botes circulando muy cerca del área afectada por la ceniza y la lava, por lo cual el mensaje de las autoridades es mantener las precauciones mientras continúe la actividad eruptiva.

🌋 ANAK KRAKATAU 🌋



Impresionantes imágenes de la erupción del volcán Anak Krakatau, en Indonesia 🇮🇩

Hoy domingo 6 de septiembre, con fuertes explosiones, densas columnas de cenizas y grandes fragmentos piroclásticos sobre sus laderas. Retumbos y estruendos emitidos por el… pic.twitter.com/uK5bTkKFsb — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) September 7, 2026

Di video lain terlihat para nelayan yang sedang melaut merasakan dampak hujan batu saat erupsi anak krakatau.



Semoga masyarakat sekitar diberikan perlindungan dan keselamatan.. 🇮🇩🌋 pic.twitter.com/tjCrByOG4w — Mulai Dari Sini (@mulaidarisini26) September 6, 2026