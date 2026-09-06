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Osos convierten una piscina familiar en California en su propio oasis

Una osa y sus oseznos se han convertido en visitantes habituales de una vivienda en Los Ángeles, donde una pareja ha empezado a documentar sus encuentros con estos inesperados huéspedes de su piscina.

Osos convierten una piscina de Los Ángeles en su lugar favorito.
Osos convierten una piscina de Los Ángeles en su lugar favorito. Captura de pantalla @PoolBearLife
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de sept, 2026

Una familia de osos negros se ha convertido en visitantes habituales de una vivienda ubicada en Monrovia, en Los Ángeles, California, donde sus propietarios han documentado sus apariciones en la piscina y el jardín.

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Según contó BBC Mundo, Brian Gordon y Ricardo Martínez viven en las faldas de las montañas de San Gabriel, junto al Bosque Nacional de Los Ángeles y comenzaron a encontrarse con osos poco después de mudarse al lugar.

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Uno de los animales que más ha llamado su atención es Maddie, una osa que conocieron en 2023 y que posteriormente regresó con sus crías. En redes sociales, la pareja publicó imágenes de la madre guiando a sus oseznos durante su visita a la piscina.

“Ver a Maddie guiar, enseñar y cuidar a sus cachorros nunca pasa de moda”, señaló la pareja.

¿Cómo convive una familia con los osos negros?

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Al principio, Gordon y Martínez intentaban ahuyentar a los animales mediante gritos, bocinas de aire y una pistola de paintball con proyectiles de goma blanda. Sin embargo, posteriormente optaron por métodos menos agresivos.

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“Desde entonces, hemos optado por métodos menos agresivos y, sinceramente, nos funcionan mejor”, dijo Gordon en la entrevista.

La pareja mantiene una distancia prudente y permanece dentro de la vivienda cuando los osos se acercan. También procura que los animales no ingresen a la casa ni tengan acceso a la basura.

¿Por qué hay más osos en los suburbios de Los Ángeles?

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De acuerdo con el investigador Wilson Sherman, citado por la BBC, los osos negros son animales inteligentes, adaptables y omnívoros, capaces de encontrar alimento en zonas habitadas por personas.

La convivencia, sin embargo, también genera riesgos. Sherman advirtió que algunos ejemplares terminan entrando en viviendas o buscando comida en la basura, situaciones que pueden provocar consecuencias graves para los animales.

En el caso de esta familia, las visitas continúan siendo registradas mediante su cuenta de Instagram, con la intención de mostrar cómo se desarrollan estos encuentros y promover una convivencia segura con la fauna silvestre.

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