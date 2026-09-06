En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Bendito Menor
Vuelta a España
Operativo en Nariño
Incendios forestales

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Hombre perdió el control de su carro y terminó cayendo en una zona de casas privadas en México

Hombre perdió el control de su carro y terminó cayendo en una zona de casas privadas en México

El automóvil tuvo que ser retirado del lugar con ayuda de una grúa. El conductor resultó lesionado como consecuencia del accidente.

Vehículo cae a una zona residencial al perder el control.jpg
Vehículo cae a una zona residencial al perder el control.
Foto: captura de video, AIL.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de sept, 2026

Perder el control de un vehículo puede convertir una situación cotidiana en un accidente de graves consecuencias en cuestión de segundos. Cuando un automóvil sale de su trayectoria, el riesgo no solo está en quienes viajan a bordo, sino también en peatones, viviendas y otras personas que se encuentren cerca de la vía.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Un reciente accidente en Tijuana, Baja California, México, dejó precisamente en evidencia el peligro al que están expuestas algunas zonas habitacionales.

Últimas noticias

Lindsay Clancy.jpg
Mundo

Más de 30 horas de deliberación y ningún veredicto: así terminó el juicio de Lindsey Clancy

Avión de carga de Amazon accidentado e incendiado en el Aeropuerto Internacional de Miami
Mundo

Un avión de carga de Amazon se sale de la pista e incendia en el aeropuerto de Miami

Video del hombre perdió el control de su carro

Cámaras de vigilancia captaron el momento en que un joven que salía de un conjunto de viviendas privadas perdió el control del vehículo, por causas que deberán ser determinadas por las autoridades.

En las imágenes se observa cómo el automóvil se desvía de su trayectoria y primero impacta contra un poste ubicado a un costado de la vía.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Tras el choque, el carro giró y continuó avanzando hasta salir del camino y caer hacia el área de estacionamiento de un conjunto privado, a pocos metros de una vivienda.

Publicidad

El automóvil tuvo que ser retirado del lugar con ayuda de una grúa. El conductor resultó lesionado como consecuencia del accidente, fue trasladado a un centro de salud cercano.

Vecinos de la zona señalaron que este no sería el primer percance que ocurriría en el sector y expresaron su preocupación por la falta de un cerco de protección o de elementos de seguridad, como topes o barreras, que puedan evitar que los vehículos terminen impactando contra las viviendas.

Frente al hecho la comunidad recalcó la importancia de contar con medidas de protección en zonas donde las vías se encuentran próximas a casas y conjuntos habitacionales, especialmente para reducir el riesgo de que un vehículo termine dentro de una propiedad.

Publicidad

*Con información de la Alianza Informativa Latinoamericana.

Relacionados

México

Viral

Accidente de tránsito

Publicidad

Publicidad

Publicidad