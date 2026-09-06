Hombre perdió el control de su carro y terminó cayendo en una zona de casas privadas en México

Perder el control de un vehículo puede convertir una situación cotidiana en un accidente de graves consecuencias en cuestión de segundos. Cuando un automóvil sale de su trayectoria, el riesgo no solo está en quienes viajan a bordo, sino también en peatones, viviendas y otras personas que se encuentren cerca de la vía.

Un reciente accidente en Tijuana, Baja California, México, dejó precisamente en evidencia el peligro al que están expuestas algunas zonas habitacionales.

Video del hombre perdió el control de su carro

Cámaras de vigilancia captaron el momento en que un joven que salía de un conjunto de viviendas privadas perdió el control del vehículo, por causas que deberán ser determinadas por las autoridades.



En las imágenes se observa cómo el automóvil se desvía de su trayectoria y primero impacta contra un poste ubicado a un costado de la vía.

Tras el choque, el carro giró y continuó avanzando hasta salir del camino y caer hacia el área de estacionamiento de un conjunto privado, a pocos metros de una vivienda.

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El automóvil tuvo que ser retirado del lugar con ayuda de una grúa. El conductor resultó lesionado como consecuencia del accidente, fue trasladado a un centro de salud cercano.

Vecinos de la zona señalaron que este no sería el primer percance que ocurriría en el sector y expresaron su preocupación por la falta de un cerco de protección o de elementos de seguridad, como topes o barreras, que puedan evitar que los vehículos terminen impactando contra las viviendas.

Frente al hecho la comunidad recalcó la importancia de contar con medidas de protección en zonas donde las vías se encuentran próximas a casas y conjuntos habitacionales, especialmente para reducir el riesgo de que un vehículo termine dentro de una propiedad.

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*Con información de la Alianza Informativa Latinoamericana.