Más de 30 horas de deliberación y ningún veredicto: así terminó el juicio de Lindsey Clancy

El juicio contra Lindsey Clancy, acusada por la muerte de sus tres hijos en Massachusetts en 2023, terminó sin un veredicto después de que el jurado no lograra alcanzar la unanimidad requerida por el sistema judicial estadounidense. El caso ha generado una fuerte división en la opinión pública de Estados Unidos, especialmente por el argumento de la defensa relacionado con una presunta condición de psicosis posparto y enfermedad mental.

De acuerdo con Juan Camilo Merlano, en entrevista con Sala de Prensa Blu, el jurado estuvo deliberando durante cerca de 38 horas, pero finalmente quedó bloqueado. “No hubo unanimidad del jurado, se declara juicio nulo, y ahora hay una pequeña ventana para que se presenten una serie de mociones y habría un nuevo juicio”, explicó.

El periodista señaló que la legislación estadounidense exige unanimidad del jurado para una declaratoria de culpabilidad o absolución. En este caso, 11 integrantes se inclinaron por un veredicto favorable a Clancy, mientras que un jurado sostuvo que debía ser declarada culpable.

La enfermedad mental, eje de la controversia

La discusión alrededor del proceso se concentró también en la condición mental de Clancy. Según Merlano, los 11 jurados consideraron que debía ser declarada no culpable por razones relacionadas con “problemas mentales, por razones de insanidad”, mientras que el integrante restante consideraba que existía responsabilidad penal.

El caso ha provocado manifestaciones de posiciones enfrentadas. “Uno sí veía a la opinión pública dividida en torno a este caso, por un lado con manifestaciones públicas de respaldo por ella, y por el otro también con rechazo”, afirmó el corresponsal.

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Un eventual nuevo juicio

La posibilidad de un nuevo proceso permanece abierta, aunque Merlano advirtió que sería complejo conformar un nuevo jurado debido a la amplia exposición pública del caso. “Va a ser muy difícil conseguir a miembros del jurado que no tuvieran conocimiento del caso, que no tuvieran una opinión ya previamente”, sostuvo.

Marco Rubio y la agenda con Colombia

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Durante la entrevista también se abordó la visita de Marco Rubio a Colombia, además de su recorrido por otros países de la región. Merlano señaló que entre los asuntos de interés está la relación comercial con Estados Unidos y la expectativa colombiana frente a los aranceles del 12,5 %.

Sobre la situación del expresidente Petro y la lista OFAC, el corresponsal afirmó: “Lo del expresidente Petro no lo veo tan en el radar” de la agenda de Rubio.

Escuche la entrevista completa acá: