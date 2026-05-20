El inquietante mensaje que publicó mujer antes de morir tras caer 600 metros en volcán: un video

Una mujer de 42 años que decidió conmemorar su cumpleaños realizando una de las actividades que más disfrutaba: escalar montañas, un hecho que terminó en tragedia.

Horas antes del accidente, compartió en sus redes sociales un mensaje en el que expresó la emoción que sentía por el reto que estaba a punto de enfrentar, sin imaginar que esas palabras serían las últimas que publicaría.

“Espero que Dios me acompañe en este día maravilloso… Estoy superfeliz. Sí tengo un poquito de incertidumbre de no saber qué va a suceder”, dijo en un video difundido hacia las 3:00 de la madrugada, en el que se mostraba entusiasmada y agradecida por celebrar un nuevo año de vida en medio de la naturaleza.

🏔️ Tragedia en el volcán Llaima: recuperaron el cuerpo de la excursionista 🇨🇱



⚠️Tras una intensa labor en la región de La Araucanía, equipos del GOPE de Carabineros y rescatistas voluntarios lograron recuperar el cuerpo de la víctima sufrió una caída fatal



🏔️ El operativo se… pic.twitter.com/xrCImqxNoh — Mejor Informado (@mejorinformado) May 20, 2026

La víctima fue identificada como Ingrid Daniela Vera Figueroa, de 42 años, quien murió mientras intentaba ascender el volcán Llaima, ubicado en la región de La Araucanía, en el sur de Chile. La mujer, residente en Villarrica y conocida entre sus allegados por su pasión por el trekking, había elegido esta exigente ruta como parte de la celebración de su cumpleaños.



De acuerdo con los reportes preliminares, el accidente ocurrió hacia las 3:00 de la tarde, cuando Vera Figueroa avanzaba junto a un grupo de excursionistas a unos 2.000 metros sobre el nivel del mar. Por razones que son materia de investigación, perdió el equilibrio y se precipitó por una ladera de aproximadamente 600 metros, falleciendo en el lugar.

Tras la emergencia, organismos especializados iniciaron un complejo operativo para recuperar el cuerpo. Sin embargo, las labores se vieron dificultadas por las adversas condiciones meteorológicas en la zona cordillerana. Los fuertes vientos, las temperaturas bajo cero y la escasa visibilidad impidieron inicialmente el ingreso de helicópteros de rescate.

Debido a estas condiciones, el procedimiento tuvo que suspenderse durante la noche y reanudarse a la mañana siguiente. Finalmente, efectivos del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros, en conjunto con Bomberos de Cherquenco y rescatistas de la Corporación de Rescate Araucanía, lograron recuperar el cuerpo.

Publicidad

El volcán Llaima alcanza los 3.125 metros de altitud y es considerado uno de los ascensos más complejos del sur chileno. La ruta puede tomar entre siete y ocho horas y exige experiencia, equipamiento técnico y condiciones climáticas favorables, por lo que es frecuentado principalmente por montañistas con trayectoria en este tipo de expediciones.