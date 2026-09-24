De La Espriella cuestiona eficacia de la ONU: 24 septiembre 2026, Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este jueves, 24 de septiembre de 2026:



Joaquín Gutiérrez será el nuevo presidente de Ecopetrol y su nombramiento se oficializará este viernes . La posesión está prevista en la Quinta de San Pedro Alejandrino, en Santa Marta. Gutiérrez fue jefe de campaña del presidente Abelardo de la Espriella y su trayectoria se concentra principalmente en los sectores de salud e inmobiliario, más que en la industria petrolera o energética.

. La posesión está prevista en la Quinta de San Pedro Alejandrino, en Santa Marta. Gutiérrez fue jefe de campaña del presidente Abelardo de la Espriella y su trayectoria se concentra principalmente en los sectores de salud e inmobiliario, más que en la industria petrolera o energética. Santa Marta recupera paulatinamente su actividad tras el paro armado, con cerca del 50 % del comercio abierto y una reactivación progresiva del transporte . La Alcaldía anuncia un subsidio para facilitar el regreso de los taxis a las calles, mientras policías y militares mantienen presencia en distintos sectores de la ciudad. Los colegios también preparan el regreso a clases.

. La Alcaldía anuncia un subsidio para facilitar el regreso de los taxis a las calles, mientras policías y militares mantienen presencia en distintos sectores de la ciudad. Los colegios también preparan el regreso a clases. El vicepresidente José Manuel Restrepo llevó ante la Asamblea General de la ONU el mensaje del presidente Abelardo de la Espriella sobre seguridad, inversión y cooperación internacional. En el discurso se habló acerca de recuperar el control territorial, fortalecer la lucha internacional contra el terrorismo y atraer inversión extranjera. También cuestionó la eficacia y la burocracia de Naciones Unidas y pide avanzar hacia una definición internacional común de terrorismo.

En el discurso se habló acerca de recuperar el control territorial, fortalecer la lucha internacional contra el terrorismo y atraer inversión extranjera. También cuestionó la eficacia y la burocracia de Naciones Unidas y pide avanzar hacia una definición internacional común de terrorismo. Siete municipios de Cundinamarca están en alerta roja por desabastecimiento de agua en medio del fenómeno de El Niño . El Peñón, La Palma, La Vega, Puerto Salgar, Pulí, Silvania y Viotá enfrentan riesgo extremo, mientras Facatativá mantiene una alerta naranja y calcula entre ocho y once días de disponibilidad de aguas superficiales si no llueve. En Boyacá, el incendio de Iguaque alcanza un 90 % de control.

. El Peñón, La Palma, La Vega, Puerto Salgar, Pulí, Silvania y Viotá enfrentan riesgo extremo, mientras Facatativá mantiene una alerta naranja y calcula entre ocho y once días de disponibilidad de aguas superficiales si no llueve. En Boyacá, el incendio de Iguaque alcanza un 90 % de control. El Presupuesto General de la Nación para 2027 avanza a las plenarias del Senado y la Cámara tras ser aprobado en primer debate con 56 votos a favor y 11 en contra. El proyecto asciende a $634,9 billones, de los cuales $155 billones corresponden al pago de deuda pública, $86,9 billones a inversión y $393 billones a funcionamiento. Entre los cambios se incluyen recursos adicionales para el SENA, $2 billones para salud y cerca de $100.000 millones para deporte, mientras se mantiene el recorte de $170.000 millones al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que incluye a la JEP. El proyecto todavía puede tener modificaciones y deberá quedar aprobado a más tardar el 20 de octubre.

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