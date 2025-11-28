Volcán Puracé mantiene emisiones de gases y ceniza; autoridades entregan recomendaciones

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) confirmó este jueves la caída de ceniza en varias veredas del municipio de Puracé, en el Cauca, debido a emisiones del volcán Puracé, que continúa en estado de alerta Amarilla y presenta actividad sísmica superficial bajo su cráter.

Según el reporte, durante este jueves 27 de noviembre se recibieron avisos de precipitación de ceniza en sectores como Cristales, Anambío, Alto Michabala y Chapío, así como en la cabecera municipal de Coconuco, ubicada al occidente del edificio volcánico. La dispersión del material ha estado influenciada por las condiciones del viento durante la jornada.

El SGC explicó que el fenómeno está relacionado con emisiones persistentes de gases y ceniza, acompañadas de sismicidad asociada al movimiento de fluidos en zonas superficiales. La entidad recordó que, en alerta amarilla, es esperable la presencia de “incandescencias, pequeñas explosiones, anomalías térmicas, ruidos, olores a azufre, grietas y lahares menores, además de desgasificación en áreas distintas al cráter”.

Volcán Puracé Foto: SGC

Aumento de actividad en días recientes

El 25 de noviembre, el SGC ya había advertido un incremento en los eventos sísmicos del Puracé, particularmente señales tipo Tremor y Largo Periodo registradas a menos de un kilómetro de profundidad. Ese día también se observaron columnas de gases que alcanzaron hasta 1,6 kilómetros de altura, con dispersión hacia el suroccidente, acompañadas de pequeñas emisiones de ceniza.



El volcán Puracé hace parte de la cadena volcánica de Los Coconucos y se ubica cerca de Popayán, capital del Cauca.



Recomendaciones oficiales

Frente a la actividad actual, el SGC recomendó no acercarse al edificio volcánico y mantenerse atento a los boletines extraordinarios emitidos por la entidad. También pidió seguir las instrucciones de las autoridades locales, departamentales y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Las autoridades reiteraron que, aunque la alerta amarilla no implica una erupción inminente, sí exige vigilancia permanente y cumplimiento de las medidas de prevención en las zonas cercanas.