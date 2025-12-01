No es inminente que haya una erupción, pero debemos aumentar precauciones: UNGRD sobre volcán Puracé

La emergencia alrededor del volcán Puracé, ubicado en el departamento del Cauca, ha llevado a las autoridades nacionales a extremar las precauciones, ya que la alerta se mantiene en nivel naranja.

El director de la Unidad de Gestión de Riesgo en Colombia, Carlos Carrillo, confirmó que la información proporcionada por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) indica que se mantiene la actividad sísmica y un movimiento de flujos internos, lo que genera una nueva preocupación.

Asimismo, destacó que el volcán Puracé es uno de los volcanes mejor instrumentados del país.

"No es inminente que haya una erupción, pero debemos aumentar las precauciones. Es una realidad que aumenten las probabilidades de que haya un proceso eruptivo, por eso se cambia el nivel de alerta, pero esto no implica que efectivamente vaya a haber una erupción", indicó Carillo.



Recomendaciones

La situación actual se ha mantenido desde el día sábado, lo que motivó el desarrollo de un Comité Nacional de Manejo extraordinario. Este comité tomó varias decisiones y emitió recomendaciones clave:



Aumento de precauciones, preposicionamiento de capacidades de las fuerzas militares y las capacidades civiles, como la Cruz Roja y los bomberos, para que estén en alistamiento.

Evacuación preventiva: La recomendación más importante es la evacuación preventiva inmediata de las familias que se encuentran en la zona de mayor riesgo.

"Teniendo los mapas de amenaza que tenemos del volcán, tenemos la recomendación de evacuar esos perímetros. Tenemos unas cifras que, de acuerdo con el municipio, llegaría a las 70 familias, entonces, la invitación es a las personas que estén en esa área, para que comiencen el proceso de evacuación. Esto es una orden que da el alcalde", enfatizó Carrillo.

Escuche la entrevista aquí: