SuperSalud pone en marcha plan nacional para mejorar la entrega de medicamentos

La Superintendencia Nacional de Salud anunció la implementación de un plan de choque que se desarrollará durante los próximos nueve meses y que busca enfrentar el aumento de quejas por fallas en la entrega de medicamentos en todo el país.

La medida se toma luego de que crecieran las peticiones y reclamos de usuarios que han reportado demoras, trámites prolongados y dificultades para acceder a los tratamientos prescritos. Ante este escenario, la entidad decidió coordinar acciones con EPS, IPS, gestores farmacéuticos y autoridades territoriales para revisar de manera directa cómo están funcionando los procesos y qué obstáculos están afectando a los pacientes.

Este plan contempla visitas de verificación y auditorías sin previo aviso, así como reuniones obligatorias entre los distintos actores del sistema para identificar, en el menor tiempo posible, dónde se presentan retrasos o inconsistencias.

Desecharon más de 4.000 toneladas de medicamentos en Colombia Foto: referencia, Meta IA

La Superintendencia también revisará el flujo de recursos para determinar si existen problemas en los pagos entre las entidades que puedan estar impactando la compra y entrega de medicamentos. Además, aplicará requerimientos con plazos estrictos para que las entidades respondan y tomen medidas concretas que permitan mejorar la atención.



La estrategia busca reducir de forma significativa los tiempos de espera de los usuarios y garantizar que los tratamientos se entreguen de manera continua. Para esto, la Superintendencia realizará un seguimiento en tiempo real de los avances y tomará medidas como órdenes administrativas o sanciones cuando encuentre incumplimientos o situaciones que pongan en riesgo la prestación del servicio. La entidad también contempla activar mecanismos de conciliación entre actores del sistema para resolver de manera más rápida las deudas que puedan estar afectando la operación.

Al finalizar los nueve meses, la Superintendencia realizará una evaluación general que incluirá la revisión del impacto del plan en los usuarios, el estado de las quejas priorizadas y la identificación de mejoras alcanzadas. Esta etapa también permitirá establecer responsabilidades cuando haya incumplimientos o prácticas que hayan afectado la entrega de medicamentos.