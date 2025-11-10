MinSalud niega crisis en el acceso a medicamentos y señala sobrecostos del mercado privado

El Ministerio de Salud respondió al reciente informe de la Defensoría del Pueblo sobre el estado del sistema de salud, en el que se advertía un aumento de tutelas, demoras en la atención y dificultades en el acceso a medicamentos. En su pronunciamiento, el Gobierno Nacional negó que exista una crisis de desabastecimiento y sostuvo que, por el contrario, entre 2022 y 2024 se incrementó la entrega de tratamientos de rango medio y alto costo a través del sistema institucional, garantizando el acceso a terapias que antes eran limitadas para la población.

La cartera de Salud indicó que el aumento del gasto no es consecuencia de fallas del Estado, sino de los sobrecostos y precios elevados fijados por empresas farmacéuticas y cadenas privadas, que, según el Gobierno, han influido históricamente en el costo de los medicamentos en el país. En ese sentido, el Ministerio afirmó que trabaja de manera coordinada con la Adres, la Superintendencia Nacional de Salud y el Invima para fortalecer los mecanismos de control, mejorar la eficiencia en la distribución y garantizar la disponibilidad de insumos médicos en todo el territorio nacional.

El Ministerio también señaló que el informe de la Defensoría del Pueblo evidencia la necesidad de avanzar en una reforma estructural del sistema de salud, orientada a consolidar un modelo que priorice la atención de los pacientes y la sostenibilidad financiera del sector. Según la entidad, esta transformación busca garantizar el acceso oportuno a los medicamentos y servicios de salud, mejorar la gestión pública y reducir la dependencia del mercado privado.

En su comunicado, indican que durante años la salud en Colombia fue tratada como un negocio y no como un derecho fundamental. Según el Ministerio, la Ley 100 de 1993 permitió que los recursos públicos quedaran en manos de intereses privados que hoy adeudan más de 32,9 billones de pesos a hospitales y clínicas. La entidad aseguró que el Estado está al día con sus pagos y que son las EPS las que continúan generando retrasos y afectaciones en la atención al “seguir jugando con la salud de la gente”.