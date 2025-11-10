En vivo
MinSalud niega crisis en el acceso a medicamentos y señala sobrecostos del mercado privado

Tras el informe de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Salud aseguró que el país no enfrenta una crisis en el suministro de medicamentos. Según la entidad, entre 2022 y 2024 aumentó la entrega de tratamientos de alto costo.

