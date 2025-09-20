Ministerio de Salud advierte a papás y mamás: anuncian nueva vacuna para sus hijos

El Ministerio de Salud anunció la incorporación de una nueva vacuna al Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), con el objetivo de reforzar la protección de los más pequeños frente a enfermedades graves. Se trata de la vacuna hexavalente acelular, que será aplicada a recién nacidos con condiciones específicas y que, según el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, representa “una medida crucial para prevenir morbilidad”. Esta vacuna busca proteger a los niños de bajo peso y mejorar la adherencia al esquema de vacunación en la etapa más temprana de la vida.

La inclusión de este biológico es considerada un avance en salud pública, pues permite cubrir una variedad de enfermedades con una sola dosis, lo que reduce la cantidad de inyecciones necesarias y facilita el cumplimiento del calendario de inmunización de manera más efectiva.



Hexavalente acelular: beneficios en la vacunación infantil

La vacuna hexavalente acelular protege contra seis enfermedades de alto riesgo: difteria, tétanos, tosferina, hepatitis B, poliomielitis y las infecciones invasoras por Haemophilus influenzae tipo B, entre ellas meningitis y neumonía.

De acuerdo con estudios médicos, las vacunas combinadas tienen mayor aceptación entre las familias, ya que reducen los gastos en desplazamientos y consultas, disminuyen los costos del sistema de salud y optimizan los requisitos de almacenamiento. Además, los especialistas destacan que presentan una menor frecuencia de efectos adversos, como fiebre, convulsiones febriles o episodios de apnea, lo que mejora la confianza en los esquemas de vacunación.

Vacunas bebés Foto: AFP

Con esta medida, el Ministerio de Salud busca avanzar hacia una mayor cobertura en inmunización y disminuir las brechas que afectan a los niños con mayor vulnerabilidad, especialmente aquellos que nacen con bajo peso o en condiciones que requieren cuidados diferenciados.



Vacuna hexavalente y su relación con la pentavalente

Es importante aclarar que la nueva inyección no sustituye a la vacuna pentavalente, que se aplica en Colombia desde el año 2002. La hexavalente acelular se implementa como una **alternativa para casos específicos**, especialmente en recién nacidos prematuros o con bajo peso al nacer.

En ese sentido, las autoridades sanitarias señalan que ambas vacunas convivirán en el esquema oficial, pero la hexavalente permitirá ofrecer mayor flexibilidad y mejores resultados de adherencia en las familias que más lo necesitan.

Publicidad

La decisión de incluir la hexavalente acelular al PAI refuerza el compromiso del país con la protección de la niñez, garantizando un acceso más equitativo a la salud y fortaleciendo la prevención frente a enfermedades que, en muchos casos, pueden ser mortales.