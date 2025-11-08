“La enfermedad no mata a mi papá, sino el incumplimiento de la EPS”: denuncia en Arauca

En el departamento de Arauca vive Alejandro Cristino Monroy Bello, un hombre de 74 años que desde 2023 enfrenta una dura batalla contra un cáncer de próstata que hizo metástasis en sus huesos. Al inicio, los médicos generales no detectaron anomalías en los exámenes. Sin embargo, ante los síntomas crecientes, su familia decidió acudir a un internista, quien finalmente confirmó el diagnóstico.

Desde entonces, su proceso ha estado marcado por la falta de continuidad en la atención médica y por la no entrega de medicamentos, situación que aceleró la progresión del cáncer. Con el paso de los meses, la enfermedad se extendió aún más, por lo que Alejandro fue remitido a ciclos de quimioterapia. Pero estos tratamientos perdieron efectividad debido al incumplimiento en la entrega de fármacos especializados y a retrasos en citas claves con oncología.

Ante la precariedad del sistema de salud en Arauca y la ausencia de especialistas, la familia se vio obligada a trasladarlo a Bucaramanga, específicamente a la clínica Foscal, donde permanece alojado en un hotel para poder cumplir con los tratamientos, lejos de su hogar y en condiciones que afectan aún más su estado.

En diálogo con BLU Radio, su hija, Dulayvis Monroy, denunció que la falta de medicamentos, el incumplimiento en transportes, la ausencia de acompañamiento médico y la negación de citas oportunas llevaron a la familia a interponer una tutela contra la Nueva EPS.



El pasado 5 de noviembre, el Juzgado Tercero Administrativo de Arauca ordenó a la entidad cumplir, en máximo 48 horas, con transporte aéreo, hospedaje, alimentación para el paciente y su acompañante, exámenes, medicamentos, especialistas y traslados internos. La EPS no respondió.

Frente al silencio, la familia solicitó abrir un incidente de desacato, mecanismo que sanciona la desobediencia a fallos judiciales. El juez otorgó un plazo para que la entidad explicara el incumplimiento, pero nuevamente no hubo respuesta.

Tras analizar las pruebas, el despacho concluyó que la Nueva EPS no ha entregado medicamentos, no ha garantizado el tratamiento integral y no ha cumplido ninguna de las órdenes judiciales, sin ofrecer justificación alguna. Además, recordó que, tratándose de un adulto mayor con cáncer, la atención debe ser continua, oportuna y sin excusas administrativas.

Publicidad

Como resultado, el juez sancionó a la gerente zonal encargada en Arauca con una multa equivalente a un salario mínimo legal vigente.

“La enfermedad no está matando a mi papá, sino el incumplimiento de la EPS, nosotros buscamos como bien es el cumplimiento para la integridad de una vida digna de mi papá, y pues a eso no se le está cumpliendo en lo absoluto, a pesar de haber una tutela integral, a eso le hacen caso omiso no responden”, afirmó Dulayvis.

En los próximos días, el Tribunal Administrativo deberá decidir si confirma o revoca la sanción. Mientras tanto, Alejandro continúa esperando que el sistema de salud cumpla lo que la justicia ya ordenó.