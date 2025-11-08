En vivo
Palacio de Justicia
Juliana Guerrero
Jaime Esteban Moreno
COP30

“La enfermedad no mata a mi papá, sino el incumplimiento de la EPS”: denuncia en Arauca

Paciente de 74 años con cáncer de próstata no recibe medicamentos ni citas oportunas; juez sancionó a la gerente de Nueva EPS por desacato.

