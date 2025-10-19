Estos son los pensionados a quienes Colpensiones les descuenta por salud, según Ministerio de Salud

Los descuentos en salud para los pensionados en Colombia se aplican según el valor de la mesada, conforme a lo establecido en la Ley 2294 de 2023 y la Resolución 1271 de 2023 del Ministerio de Salud.

De acuerdo con esta normativa, quienes reciben una pensión de hasta un salario mínimo legal mensual vigente aportan el 4 %, mientras que los pensionados con ingresos entre más de uno y hasta tres salarios mínimos cotizan el 10 %.

Blu Radio. Colpensiones Bucaramanga //Foto: Blu Radio

¿Qué descuentos hace Colpensiones en la pensión?

Para los que superan los tres salarios mínimos, el descuento continúa siendo del 12 %. Estas disposiciones modificaron el párrafo 5 del artículo 204 de la Ley 100 de 1993, con el fin de "aliviar la carga económica de los pensionados con menores ingresos y garantizar una mayor equidad en el sistema de salud", según dijeron desde Colpensiones.



Mesada pensional en SMLMV Cotización mensual en salud Rango en pesos (2024) 1 salario mínimo 4% $1.300.000 Mayor a 1 y hasta 2 10% $1.300.001 - $2.600.000 Mayor a 3 salarios mínimos 12% Desde $3.900.001 en adelante

Es importante aclarar que con la Ley 2381 de 2025, que contempla la nueva reforma pensional, el esquema de descuentos en salud se mantiene sin cambios.

Para dar claridad, Colpensiones mencionó algunos ejemplos sobre los descuentos. Uno de ellos es, si un pensionado que recibe una mesada de $2.600.001 en 2024, antes de la modificación, debía destinar $312.000 mensuales a salud, equivalente al 12 %. Sin embargo, con la reducción establecida su aporte bajará al 10 %.



¿Cómo saber cuánto dinero recibirá cuando se pensiones?

Si aún no conoce el monto aproximado que recibirá al momento de su jubilación, tenga en cuenta que Colpensiones puso a disposición de los ciudadanos un simulador en su sitio web oficial. A través de esta herramienta es posible obtener una estimación del valor de la pensión que podría recibir.



