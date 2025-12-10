“Es urgente que el Estado avance en el debilitamiento de organizaciones criminales”: Galán a Petro

Tras los dos hechos registrados en el área metropolitana de Medellín, Antioquia, que involucraron material explosivo, uno cerca al peaje de Copacabana, que dejó dos personas muertas por la manipulación de una granada, y el otro, un atentado en el peaje Cabildo atribuidos al ELN, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán le envió un duro mensaje al presidente, Gustavo Petro, para que el Estado actúe de manera urgente para acabar con las bandas criminales que generan estos atentados en el país. Afirmando que si esto no sucede, las consecuencias serán vistas en más ciudades y en el campo.

“Es urgente que el Estado avance en el debilitamiento de las organizaciones criminales en todo el territorio nacional y también en su procesamiento judicial. De lo contrario, la ciudadanía seguirá sufriendo las consecuencias, tanto en el campo como en las ciudades”, escribió el mandatario de Bogotá.

Alcalde Carlos Fernando Galán y presidente Gustavo Petro Foto: Alcaldía de Bogotá y Presidencia

Entre tanto, en medio del mensaje enviado, el alcalde de Bogotá reiteró el mensaje de urgencia para realizar una modificación urgente al sistema judicial del país, ya que, como lo ha reiterado en varias ocasiones, 7 de cada 10 capturados son dejados en libertad y se vuelven criminales reincidentes en los delitos, por lo que a la hora de realizar los antecedentes, aparecen con varias anotaciones judiciales.

Así mismo, el alcalde fue crítico con el proceso de paz total que promovió el presidente Petro, asegurando que “las ciudades de Colombia sufren día a día las amenazas del evidente fracaso de la paz total”, precisó.



Cierra el cuestionamiento enviando un mensaje de solidaridad con el departamento de Antioquia, especialmente para los habitantes afectados del Valle de Aburrá y la ciudad de Medellín.