“Estado no está actuando para defender los derechos”: Galán responde a Petro por protestas

Tras una publicación hecha por el presidente, Gustavo Petro, por un aparente exceso de fuerza por parte de la fuerza pública en una de las manifestaciones que se dio a inicio en Bogotá, en la que el mandatario nacional escribió: “Desde la alcaldía reprimieron esta expresión artística de protesta y de nuevo contra el ojo de un manifestante. La alcaldía de Bogotá debe entender que no preside Duque el país. Espero investigación profunda sobre la policía de Bogotá por esta acción inconstitucional.”

El alcalde de Bogotá respondió al presidente que, mientras Galán permanece a cargo de la alcaldía de la ciudad, no se ha comprobado ningún caso de abuso policivo, pero aprovechó además para enviarle un mensaje de concertación, ligado a un llamado de atención, ya que en palabras del mandatario del distrito, el gobierno nacional no protege los derechos de quienes no participan en las protestas y se ven afectados en los bloqueos.

“Colombia tiene que avanzar en garantizar la protesta social, y, sin lugar a dudas, es un paso importante que se ha dado, pero tenemos que dar la discusión de cómo garantizamos los derechos de quienes no están protestando, porque a Bogotá la bloquean todos los días. La misma gente afectada por los bloqueos dice, vamos a actuar, porque el estado no está actuando para defender nuestros derechos, y ahí tenemos que llegar a ese equilibrio que permita proteger la protesta y garantizarla, pero también respetar los derechos de los demás", concluyó el alcalde, Carlos Fernando Galán.

Entre tanto, en medio de las declaraciones entregas por el alcalde, también mencionó que el presidente, como comandante en jefe de las fuerzas militares del país, debe entender que el pie de fuerza es importante para garantizar que la ciudad cuente con equilibrio en seguridad y vigilancia, puesto que, enfatiza que en la ciudad hay muchos eventos, entre culturales, deportivos, manifestaciones protestas, que impiden que las fuerza pública esté presente en todos lados. Por esto mismo, aseguró que es necesario más blindaje y aumentar el número de capacidades.



Por último, Galán reiteró que es necesaria una reconfiguración del sistema judicial, ya que como lo ha dicho en varias ocasiones, 7 de 10 delincuentes capturados quedan en libertad, por lo cual restringe que la tasa de robos, homicidios y atracos disminuya en la ciudad.