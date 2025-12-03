En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Gas en Colombia
Advertencia de Trump
Miguel Ayala
Cúcuta vuelve a la A

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / “Estado no está actuando para defender los derechos”: Galán responde a Petro por protestas

“Estado no está actuando para defender los derechos”: Galán responde a Petro por protestas

El alcalde de Bogotá señaló que es necesario que exista diálogo entre el Gobierno y la nación para garantizar el derecho de quienes no protestan y se ven afectados por los bloqueos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad