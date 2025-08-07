Danny Ocean abre el 'Babylon Club' para "apagar el ruido" que afecta el mundo

El cantante venezolano Danny Ocean lanzó este jueves el álbum 'Babylon Club', un proyecto que llega como "un lugar de escape, de apagar un poquito el ruido de todo lo que está pasando en el mundo", explicó en una entrevista con EFE.

Conocido desde el lanzamiento de su éxito 'Me rehúso' (2016), que casi diez años después sigue bailándose en todas las fiestas, Ocean lanza ahora su cuarto álbum de estudio y el segundo consecutivo en dos años, tras la publicación de 'Reflexa' en 2024, en una etapa especialmente prolífica en su trayectoria musical.

"Esta es mi etapa más feliz y más playera", resumió el artista de 33 años, quien dijo haber querido crear un trabajo "más veraniego" y en sintonía con un momento vital de tranquilidad.

Unidos bajo la icónica campaña 'Comparte una Coca-Cola', esta asociación especial nos trae dos nuevas canciones, ‘Uuu’ y ‘Corazón’, que estarán disponibles a partir del 31 de julio. Como parte de esta experiencia, se lanzará un espectacular videoclip en formato cinematográfico inspirado en su nuevo álbum, ‘Babylon Club’, el cual podrá disfrutarse muy pronto en el canal de YouTube oficial de Danny Ocean.

La colaboración celebra la conexión, la unión y la creación de momentos únicos con los seres queridos, valores esenciales tanto en la narrativa de ‘Babylon Club’ como en el espíritu de ‘Comparte una Coca-Cola’. En su concepto, el álbum trasciende la música tradicional para convertirse en una experiencia audiovisual: cada escena del videoclip está relacionada con una canción del álbum, que juntas cuentan una historia rica en emociones y aventuras.

Babylon Club es un álbum de catorce temas que cuenta con una amplia lista de colaboraciones que van desde Arcángel, El Alfa, Kapo, Sech, Kenia Os, Louis BPM hasta Aitana, con quien interpreta el tema 'Anoche'.

No es la primera vez que ambos trabajan juntos, pues Ocean participó este año en el disco 'Cuarto azul' de la cantante catalana, en el tema 'Hoy es tu cumpleaños'.

"Aitana es súper dulce", dijo Ocean, quien reveló que hacía tiempo que querían trabajar juntos y hasta ahora no habían podido coincidir.

El álbum también incluye su primera colaboración con una artista mexicana, Kenia Os, en el tema 'Ay mami', una canción "muy especial" que "lleva ocho años conmigo", contó Ocean, y que los dos estaban cocinando juntos desde hacía cuatro años.

Danny Ocean

El venezolano relató que cuando se juntaron en el estudio, ella le dijo: "Wow, qué locura, cómo es la vida que de repente estamos aquí haciendo la canción juntos", cuatro años después.

Pese a ser un disco lleno de colaboraciones con artistas de distintos países y culturas, para Ocean "la música no tiene cultura" y es "un lenguaje que todos sabemos hablar en el estudio, independientemente de qué tan diferentes o de qué lugar seamos".

Lanzadas antes del estreno oficial del álbum, canciones como 'Imagínate' junto al cantante colombiano Kapo, 'Vitamina', 'Priti' con Sech, y 'Ay mami' junto a Kenia Os, han ido preparando el terreno veraniego de 'Babylon Club', y aunque Ocean evita comparaciones con su primer gran éxito 'Me rehúso', pues "son muy diferentes", reconoció la buena recepción del público: "Creo que la gente ha conectado poco a poco con las canciones".

Nacido en Caracas, Ocean fue el primer cantante venezolano en superar las mil millones de reproducciones en YouTube y en Spotify tras el lanzamiento de 'Me rehúso', un éxito que impulsó su proyección internacional y lo llevó a colaborar en el álbum benéfico 'Global Citizen Pt.1' de Coldplay, bajo el pseudónimo 'Los Unidades', con el tema 'Voodoo' en 2018.