Alias 'El Sastre', vinculado a atentado de disidencias en Medellín, tiene preacuerdo con Fiscalía

En manos de un juez de Medellín está Wilder Horacio Montoya, alias 'El Sastre', quien fue la persona encargada de entregarle a algunos delincuentes las banderas de las disidencias de alias 'Calarcá' que fueron puestas en el barrio Loreto de Medellín antes de que varias torres de energía fueran atacadas con explosivos hace algunos meses en la capital de Antioquia.

Tras conocerse la situación las autoridades comenzaron a realizar algunos operativos que permitieron dar rápidamente con la ubicación de Montoya que fue capturado en el barrio San Pablo en donde se halló una vivienda en donde se halló una fábrica de uniformes de las disidencias y otros materiales de intendencia.

La fiscal del caso destacó cuando las audiencias preliminares que alias 'El Sastre' recibía órdenes directamente de alias 'Primo Gay', uno de los hombres más buscados en el departamento de Antioquia y cabecilla del Frente 36 de las disidencias de alias 'Calarcá'.

"Y se encarga del suministro de uniformes, morrales, de campaña, camisetas personalizadas con emblemas del grupo armado. Se encarga de proveerlos a ellos de recursos de medios", relató la fiscal.



Hay que mencionar que en su momento las autoridades destacaron que alias 'El Sastre' era un importante miembro de las redes de apoyo de las disidencias en Medellín y que, además, era el encargado de la logística, actividades de inteligencia y la adquisición de material de intendencia y explosivos desde la capital antioqueña.

Ante las acusaciones y en vista de la condena que podría afrontar en prisión, Montoya decidió llegar a un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, mismo que será leído en las próximas horas y con el que se espera que alias 'El Sastre' permanezca cerca de cinco años en la cárcel por el delito de concierto para delinquir agravado.